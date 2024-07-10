Пенсионерам могут уменьшить пенсию на 20%: людям дают 10 дней, чтобы это предотвратить

В Украине начисление выплат регулируется рядом законопроектов. Любые нарушения становятся поводом для того, что пенсионер может либо начать получать меньшую пенсию, либо потерять ее вообще. Например, в Пенсионном Фонде предупреждают тех лиц, которые получают пенсионные выплаты и параллельно начинают работать или вести предпринимательскую деятельность. Об этом обязательно нужно сообщить, иначе гражданина ждет штраф и удержание части пенсии.

Сообщить ПФУ об изменениях нужно в течение 10 дней

Если вы пенсионер и решили трудоустроиться, или наоборот параллельно работали и решили уволиться, то имеете 10 дней, чтобы сообщить об этом ПФУ. Если это требование не выполнить, можно лишиться 20% своей пенсии на постоянной основе, а также заработать немалый штраф. Если же лицо, вышедшее на пенсию по выслуге лет, уволилось с работы, а затем снова трудоустроилось на ту же должность, то пенсию и вовсе прекращают начислять. Работать можно, но только на должностях, не предусматривающих выход на заслуженный отдых по выслуге лет.

Почему так?

Сообщать о нужных изменениях нужно потому, что пенсия для работающих пенсионеров начисляется по другим алгоритмам, а также не подлежит ежегодной индексации. Таким лицам выплаты перечисляют раз в два года, учитывая дополнительный стаж, который они наработали.

Также работающие пенсионеры лишены всех надбавок, что предусмотрены для неработающих лиц. И если лицо не сообщает о том, что трудоустроилось, то ему по сути начислят доплаты на которые он не имеет права. Конечно, потом все это будет взиматься либо в виде штрафов, либо с последующих ежемесячных выплат. Согласно действующему законодательству ПФУ не вправе замораживать всю пенсию, однако может ежемесячно взимать по 20% от суммы.

Сообщить о том, что вы трудоустроились можно, придя в отделение Пенсионного Фонда или онлайн через сайт ПФУ. Также сделать все можно в Дии, предварительно создав себе электронную подпись.