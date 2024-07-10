Пенсіонерам можуть зменшити пенсію на 20%: людям дають 10 днів, щоб цьому запобігти

В Україні нарахування виплат регулюється низкою законопроєктів. Будь-які порушення стають приводом для того, що пенсіонер може або почати отримувати меншу пенсію, або ж втратити її взагалі. Наприклад, наразі в Пенсійному Фонді попереджають тих осіб, які отримують пенсійні виплати й паралельно починають працювати або вести підприємницьку діяльність. Про це обов’язково потрібно повідомити, інакше на громадянина чекає штраф та утримання частини пенсії.

Повідомити ПФУ про зміни потрібно протягом 10 днів

Якщо ви пенсіонер й вирішили працевлаштуватися, або навпаки паралельно працювали й вирішили звільнитися, то маєте 10 днів, щоб повідомити про це ПФУ. Якщо цю вимогу не виконати, можна втратити 20% своєї пенсії на постійній основі, а також заробити чималий штраф. Якщо ж особа, вийшла на пенсію за вислугою років, звільнилася з роботи, а потім знову працевлаштувалась на ту саму посаду, то пенсію й зовсім припиняють нараховувати. Працювати можна, але лише на посадах, які не передбачають вихід на заслужений відпочинок за вислугою років.

Чому так?

Повідомляти про потрібні зміни потрібно, тому що пенсія для працюючих пенсіонерів нараховується за іншими алгоритмами, а також не підлягає щорічній індексації. Таким особам виплати перераховують раз у два роки враховуючи додатковий стаж, який вони напрацювали.

Також працюючі пенсіонери позбавлені всіх тих надбавок, які передбачені для непрацюючих осіб. І якщо особа не повідомляє про те, що працевлаштувалась, то їй по суті нарахують доплати на які вона немає права. Звісно потім все це стягуватимуть або у вигляді штрафів, або з наступних щомісячних виплат. Згідно з чинного законодавства ПФУ немає права заморожувати всю пенсію, однак може щомісяця стягувати по 20% від суми.

Повідомити про те, що ви працевлаштувались можна прийшовши до відділення Пенсійного Фонду або онлайн через сайт ПФУ. Також зробити все можна у Дії, попередньо створивши собі електронний підпис.