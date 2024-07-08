В украинских школах появятся новый предмет: об этом заявила первая леди Елена Зеленская

С сентября украинских школьников ждет нововведение. Появится так называемый новый предмет, или курс, под названием “Уроки счастья”. Об этом 7 июля в своем телеграмм канале сообщила первая леди Украины Елена Зеленская. Она объясняет, что школьникам будут преподавать специальный курс социально-эмоционального направления, который поможет детям понять, что такое настоящее счастье и как его создать в собственной жизни. Этот курс — это своеобразная адаптация американского курса Well Being, однако с учетом украинских реалий, а именно войны.

О чем будут говорить на таких уроках?

Курс будет состоять из ряда вопросов, которые будут обсуждать учителя вместе с детьми. Среди основных пунктов:

Как правильно строить отношения с людьми, ведь именно от этого умения зависит, насколько здоровые и крепкие отношения мы построим с друзьями или партнерами. Как научиться быть творцом собственной жизни и не подвергаться влиянию разных обстоятельств. Урок “человековедения”, где будут говорить, что значит быть человеком в современном мире и социуме. Как научиться любить, сочувствовать, быть свободным и всегда вести себя достойно и насколько эти умения важны. Что такое мудрость и в чем она проявляется. О подлинных ценностях и смыслах жизни. Об умении понимать свои и чужие эмоции, владеть ими, умение сочувствовать и одновременно не позволять чужим эмоциям управлять вашими собственными. Урок о ментальном здоровье: что это такое, как о нем заботиться и почему это так важно.

“Живем во времена, когда подобные навыки не менее важны, чем знания математики или биологии. Особенно навыки заботы о ментальном здоровье – поэтому отечественные специалисты адаптируют курс к украинским реалиям, ведь они, к сожалению, сейчас кардинально отличаются для наших детей”, – отметила Зеленская.