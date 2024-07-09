Експерти поділилися лайфхаком, як без хімії та додаткових зусиль ідеально почистити унітаз

Напевно кожна господиня бодай раз стикалася з неприємним жовтим нальотом в унітазі. Достатньо лише кілька днів не підтримувати його в чистоті, як в чаші з’явиться наліт та іржа, які дуже складно відчистити. Інколи, для того, щоб помити унітаз, господині витрачають безліч коштів на дорогу й агресивну хімію, з котрою працювати можна хіба в рукавичках та захисній масці. Також на додачу до цього потрібно докласти ще й чимало зусиль, щоб буквально віддерти цей бруд та наліт. Лайфхак, яким поділилися експерти, допоможе вам забути про ці неприємності.

Закупіться лимонною кислотою та содою

Щоб унітаз був білосніжним без зайвих зусиль достатньо лише купити лимонну кислоту. Як її використовувати:

Забираємо з унітаза більшу частину води, щоб лимонна кислота повністю в ній не розчинилася й не втратила своєї дії. Однак не потрібно вичерпувати всю воду інакше до приміщення потраплять неприємні запахи з каналізації. Беремо дві чи три пачки лимонної кислоти й розсипаємо її рівномірно по забруднених ділянках. Можна попередньо змочити їх водою, щоб кислота не розсипалася, а прилипла до бруду. Залишаємо все це на ніч, а зранку просто легенько очищаємо унітаз йоржиком.

Після цього він буде ідеально чистим, навіть якщо були товсті накипи іржі. Якщо ж немає бажання залишати лимонну кислоту на всю ніч, то можна почекати буквально 20-30 хвилин і розпочинати очищення.

Гарною альтернативою також виступає сода й оцет. Щоб відчистити унітаз потрібно знову ж, вичерпати з нього трохи води й засипати пів склянки соди. Туди ж потрібно влити таку саму кількість оцту. Через 10 хвилин потрібно почистити стінки чаші йоржиком. Якщо іржі надто багато до соди з оцтом можна додати ще білизну.