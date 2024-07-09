Новини

Експерти поділилися лайфхаком, як без хімії та додаткових зусиль ідеально почистити унітаз

Карел Тетяна09.07.2024
унітаз

Напевно кожна господиня бодай раз стикалася з неприємним жовтим нальотом в унітазі. Достатньо лише кілька днів не підтримувати його в чистоті, як в чаші з’явиться наліт та іржа, які дуже складно відчистити. Інколи, для того, щоб помити унітаз, господині витрачають безліч коштів на дорогу й агресивну хімію, з котрою працювати можна хіба в рукавичках та захисній масці. Також на додачу до цього потрібно докласти ще й чимало зусиль, щоб буквально віддерти цей бруд та наліт. Лайфхак, яким поділилися експерти, допоможе вам забути про ці неприємності.

Закупіться лимонною кислотою та содою

В тему

Щоб унітаз був білосніжним без зайвих зусиль достатньо лише купити лимонну кислоту. Як її використовувати:

  1. Забираємо з унітаза більшу частину води, щоб лимонна кислота повністю в ній не розчинилася й не втратила своєї дії. Однак не потрібно вичерпувати всю воду інакше до приміщення потраплять неприємні запахи з каналізації.
  2. Беремо дві чи три пачки лимонної кислоти й розсипаємо її рівномірно по забруднених ділянках. Можна попередньо змочити їх водою, щоб кислота не розсипалася, а прилипла до бруду.
  3. Залишаємо все це на ніч, а зранку просто легенько очищаємо унітаз йоржиком.

Після цього він буде ідеально чистим, навіть якщо були товсті накипи іржі. Якщо ж немає бажання залишати лимонну кислоту на всю ніч, то можна почекати буквально 20-30 хвилин і розпочинати очищення.

Гарною альтернативою також виступає сода й оцет. Щоб відчистити унітаз потрібно знову ж, вичерпати з нього трохи води й засипати пів склянки соди. Туди ж потрібно влити таку саму кількість оцту. Через 10 хвилин потрібно почистити стінки чаші йоржиком. Якщо іржі надто багато до соди з оцтом можна додати ще білизну.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Карел Тетяна09.07.2024
Back to top button