В українських школах з’явиться новий предмет: про це заявила перша леді Олена Зеленська

З вересня на українських школярів чекає нововведення. З’явиться так званий новий предмет, чи то курс, під назвою “Уроки щастя”. Про це 7 липня у своєму телеграм-каналі повідомила перша леді України Олена Зеленська. Вона пояснює, що школярам викладатимуть спеціальний курс соціально-емоційного спрямування, який допоможе дітям зрозуміти, що таке справжнє щастя та як його створити у власному житті. Цей курс — це своєрідна адаптація американського курсу “Well Being”, однак з урахуванням українських реалій, а саме війни.

Про що говоритимуть на таких уроках?

Курс складатиметься з низки питань, які вчителі обговорюватимуть разом з дітьми. Серед основних пунктів:

Як правильно будувати відносини з людьми, адже саме від цього вміння залежить наскільки здорові та міцні стосунки ми побудуємо з друзями, чи партнерами. Як навчитися бути творцем власного життя й не піддаватися під вплив різних обставин. Урок “людинознавства”, де говоритимуть, що означає бути людиною у сучасному світі та соціумі. Як навчитися любити, співчувати, бути вільним та завжди поводитися гідно й наскільки ці вміння є важливими. Що таке мудрість, та в чому вона проявляється. Про справжні цінності та сенси життя. Про вміння розуміти свої та чужі емоції, володіти ними, вміння співчувати, і водночас не дозволяти чужим емоціям керувати вашими власними. Урок про ментальне здоров’я: що це таке, як про нього дбати й чому це так важливо.

“Живемо в часи, коли подібні навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології. Особливо навички піклування про ментальне здоров’я — тому вітчизняні фахівці адаптують курс до українських реалій, адже вони, на жаль, зараз кардинально відрізняються для наших дітей”, – зазначила Зеленська.