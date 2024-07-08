У Польщі критичний дефіцит працівників: де українцям готові платити під 2 тисячі євро без знання мови

Протягом 2024 року українці масово виїжджають з Польщі з ряду причин. По-перше, країна скасувала практично всю соціальну допомогу: виплати, житло. По-друге, під питанням продовження тимчасового захисту для громадян України. Через таку тотальну міграцію українців до інших країн поляки стикнулися з значним браком робочої сили. Кількість вакансій в деяких сферах діяльності в рази перевищує кількість пошуковців. Відтак, деякі компанії готові платити від 70 000 гривень щомісяця працівникам, незалежно від того володіють вони польською мовою, чи ні.

Де найбільша потреба у працівниках?

Найбільше потребують саме чоловіків, на вакансії де потрібно важко фізично працювати. Це виробництва, будівництво, логістика, перевезення (тобто потрібні водії). Також брак працівників й у сільському господарстві. Про таку ситуацію в Польщі розповідає директорка з рекрутації міграційної платформи Мар’яна Семенюк.

“Найчастіше українцям пропонують просту фізичну роботу, де не обов’язково знати польську мову. За неї платять у середньому 6-7 тис. злотих брутто (60,1-70,2 тис. грн). Але зараз внаслідок додаткових годин та премій зарплата на деяких вакансіях може сягати 8−9 тис. злотих брутто (80,2-90,2 тис.)“, – зазначає Семенюк.

Де можна заробити найбільше?

За словами експертки найбільша потреба саме у сфері будівництва та агросектор, адже наразі якраз йде активний збір різноманітного врожаю. Польські фермери вже скаржаться, що потреба в працівниках мінімум на 20% більша ніж минулого року. Проте, якщо на різноманітні поля можуть працевлаштовуватись й жінки, то там ще більш менш контрольований кадровий голод. А от на будівництві працівників категорично бракує, причому всіх спеціальностей. Це зумовлено ще й тим, що українські чоловіки не можуть виїжджати за межі України.