Для владельцев транспортных средств готовят новый штраф: заплатить сумасшедшую сумму может каждый водитель

В Украине постоянно регистрируют разнообразные законопроекты, цель которых пополнить государственный бюджет благодаря всевозможным штрафам. Вот и сейчас стало известно, что в Раде зарегистрировали законопроект под номером №10216, предусматривающий штрафы за “скручивание” пробега в автомобилях. То есть если проект таки вступит в силу, и при продаже автомобиля будет зафиксирован фальсифицированный пробег, то владелец этого авто заплатит немалый штраф.

Законопроект должен защищать покупателей

Сумма штрафа неизвестна, однако уже есть предположение, что это может быть от 8500 до 17 000 гривен.

«Законопроект будет способствовать предотвращению возможных фальсификаций по пробегу подержанного транспортного средства. И поможет обезопасить покупателей от покупки транспортного средства с не соответствующим действительности пробегом», — говорится в пояснительной записке к документу.

Также по словам инициаторов этого проекта он необходим, ведь сегодня “скрученный” пробег наблюдается очень часто. Почти каждый второй автомобиль на вторичном рынке с ложным пробегом. Проблема приобрела невиданные масштабы и с этим нужно бороться.

«Практика фальсификации пробега подержанного транспортного средства при продаже достаточно распространена… С целью недопущения введения в заблуждение покупателей предлагается установить административную ответственность за фальсификацию пробега», — отмечается в документе.

Когда законопроект может вступить в действие и вступит ли вообще — пока неизвестно.

Какие еще штрафы могут появиться?

Кроме вышеупомянутого, может появиться еще ряд штрафов, касающихся именно водителей. Например, штраф до 17 000 гривен или 10 суток ареста за невыполнение законных требований сотрудников военной полиции. Напомним, подобный законопроект уже одобрен и согласно ему военные полицейские имеют право на собственное усмотрение останавливать автомобили, осматривать их, требовать документы у водителей, а также запрещать водителю дальнейшую езду, если он может нести потенциальную угрозу другим участникам дорожного движения.