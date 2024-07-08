Для власників транспортних засобів готують новий штраф: заплатити шалену суму може кожен водій

В Україні постійно реєструють різноманітні законопроєкти мета яких поповнити державний бюджет завдяки всіляким штрафам. Ось і зараз стало відомо, що в Раді зареєстрували законопроєкт під номером №10216, який передбачає штрафи за “скручування” пробігу в автомобілях. Тобто, якщо проєкт таки набере чинності, і при продажі автомобіля буде зафіксовано фальсифікований пробіг, то власник цього авто заплатить чималий штраф.

Законопроєкт мав би захищати покупців

Сума штрафу достеменно невідома, однак вже є припущення, що це може бути від 8500 до 17 000 гривень.

«Законопроєкт сприятиме запобіганню можливим фальсифікаціям з пробігу уживаного транспортного засобу. І допоможе убезпечити покупців від покупки транспортного засобу з таким, що не відповідає дійсності», — йдеться в пояснювальній записці до документа.

Також зі слів ініціаторів цього проєкту він є необхідним, адже сьогодні “скручений” пробіг спостерігається дуже часто. Майже кожен другий автомобіль на вторинному ринку з несправжнім пробігом. Проблема набула небачених масштабів й з цим потрібно боротися.

«Практика фальсифікації пробігу вживаного транспортного засобу під час продажу є досить поширеною… З метою недопущення введення в оману покупців пропонується встановити адміністративну відповідальність за фальсифікацію пробігу», — наголошується у документі.

Коли законопроєкт може вступити в дію і чи вступить взагалі — поки невідомо.

Які ще штрафи можуть з’явитися?

Окрім вищезгаданого може з’явитися ще низка штрафів, що стосуються саме водіїв. Наприклад, штраф до 17 000 гривень або 10 діб арешту за невиконання законних вимог співробітників військової поліції. Нагадаємо, подібний законопроєкт вже схвалено й згідно з ним військові поліціянти мають право на власний розсуд зупиняти автомобілі, оглядати їх, вимагати документи у водіїв, а також забороняти водію подальшу їзду, якщо він може нести потенційну загрозу іншим учасникам дорожнього руху.