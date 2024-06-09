Водіям на замітку: за яке порушення можна “влипнути” на 850 гривень

Чимало водіїв забувають поновити або ж узагалі не купують автоцивілку. А дарма. Автоцивілка не тільки вбереже від зайвих витрат у випадку аварії, а й допоможе уникнути штрафу. Адже в Україні згідно із законодавством відсутність автоцивілки є прямим порушенням правил дорожнього руху.

Для чого потрібно придбати автоцивілку

Досвідчені юристи стверджують, що автоцивілка – це справжнісіньке рятівне коло для постраждалих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Цей документ забезпечує компенсацію збитків у наступних випадках:

якщо здоров’ю потерпілого була завдана шкода або він помер;

якщо під час ДТП зазнало пошкоджень майно третіх осіб.

Важливо пам’ятати, що автоцивілка компенсує збитки лише постраждалим у ДТП, а ні в якому разі не його винуватцям.

В будь-якому разі оформлення автоцивілки – обов’язок кожного власника транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації. Така страхівка оформляється на конкретне авто, при цьому абсолютно не важливо скільки людей можуть ним керувати.

Скільки коштує автоцивілка

Як ми вже згадували автоцивілка оформляється під конкретний автомобіль. Тож її вартість напряму залежить від параметрів цього авто, а саме:

об’єму двигуна;

місця реєстрації;

реєстрації на юридичну чи фізичну особу;

водійського стажу особи, на яку зареєстроване авто;

прав цієї особи на пільги;

кількості ДТП;

наявності франшизи;

строку дії автоцивілки.

Купуючи автоцивілку, потрібно звернути особливу увагу на суму франшизи. Адже саме цю суму водію доведеться заплатити постраждалому, якщо він стане винуватцем ДТП, із власної кишені. Автоцивілка її не покриває.

Скільки доведеться заплатити за відсутність автоцивілки

Сума штрафу за відсутність автоцивілки станом на 2024 рік складає 425 грн. Проте якщо прострочити платіж хоча б на 15 днів – ця сума подвоїться і водію доведеться заплатити аж 850 грн. Тож українським водіям варто вчасно подбати про придбання чи оновлення автоцивілки, аби не потрапити у скрутне становище.