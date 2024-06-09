Як в Україні каратимуть ухилянтів: дійде до блокування банківських рахунків

Мобілізація в Україні не припиняється, проте чимало чоловіків не поспішають долучатися до лав ЗСУ, ігноруючи повістки й прохання з’явитися до ТЦК. Та більшість таких громадян не знає, чим їм може загрожувати ігнорування свого прямого обов’язку. Як в Україні карають ухилянтів та чи можуть їм, до прикладу, заблокувати банківські рахунки?

Які обов’язки українців перед державою

У статті 65 конституції України чітко сказано, що громадяни повинні захищати незалежність та територіальну цілісність своєї батьківщини. Тобто, згідно з законом, українці зобов’язані:

з’являтися за викликом до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у місце та час, що вказані у повісті для проходження медогляду, взяття на військовий облік та ін.;

під час мобілізації надавати будівлі, транспорт та інше майно, що знаходиться в їхній власності, для потреб ЗСУ у встановленому порядку та з подальшим відшкодуванням їх вартості;

щороку проходити медогляд для визначення придатності до військової служби;

носити з собою військово обліковий документ, щоб за потребою пред’явити його представнику ТЦК та СП, поліції чи ДПС;

до 16 липня 2024 року оновити свої персональні дані у ТЦК та СП, ЦНАП або за допомогою персонального кабінету у додатку “Резерв+”;

виконувати решту вимог, передбачених чинним законодавством.

Яке покарання передбачено за неявку у ТЦК

Станом на сьогодні українцям, що отримали повістки, але не з’явилися у призначений час до ТЦК та СП може загрожувати не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Все залежить від обставин та типу повістки.

В Україні ТЦК та СП можуть вручати наступні види повісток:

на проходження строкової служби;

на уточнення даних;

на проходження ВЛК;

на прибуття до призовного пункту;

Якщо проігнорувати повістку на уточнення даних чи проходження військово-лікарської комісії, можна відбутися лише адміністративним покаранням у вигляді штрафу.

Та якщо призовник успішно пройшов ВЛК, отримав мобілізаційне розпорядження й не з’явився у призначене місце і час, покарання буде значно суворішим. За таке порушення передбачається кримінальна відповідальність, тобто позбавлення волі.

Чи можуть ухилянту заблокувати банківські рахунки

Така форма покарання також може мати місце. Та до блокування банківського рахунку дійде лише у випадку примусового притягнення ухилянта до адмінвідповідальності. А це може трапитися, якщо громадянин грубо порушить правила військового обліку та закону про мобілізацію.