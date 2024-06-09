В Україні у липні очікується найбільш масштабний за останній рік дефіцит в енергетичній системі. Однак енергетики стверджують, що липневі відключення стануть для українців лише підготовкою до справжнього блекауту.

Про це у своїй публікації розповів журналіст Юрій Ніколов, поцікавившись експертною думкою свого знайомого енергетика.

Що зараз відбувається з енергосистемою країни

За словами журналіста, зараз в Україні ідуть активні ремонтні роботи на пошкоджених росіянами енергооб’єктах. Ремонт АЕС та інших об’єктів енергетичної інфраструктури продовжуватиметься протягом усього літа та завершиться лише напередодні опалювального сезону. Тому влітку, а особливо в липні, на українців чекають ще більш тривалі підключення ніж зараз, адже атомної енергії не вистачить навіть для часткового покриття дефіциту в енергетичній системі країни.

Але масштабні липневі відключення – це ще не найгірше. Більшу частину зими українці також проведуть без світла. Електроенергію вимикатимуть на 6 годин, а тоді вмикатимуть лише на 2 години. Проблему не вирішить навіть електрика з Європи. Ресурсу вистачить лише на роботу водоканалу та можливо котелень.

У чому ж порятунок

На таке запитання Ніконова його знайомий-енергетик відповів, що врятувати українців від блекауту можна лише якщо влада якимось чарівним чином «натягає когенераторів та котелень». А це практично нереально. Будувати нові об’єкти – роки й роки роботи. Тож якесь суттєве покращення енергетичної ситуації в країні можна спрогнозувати лише на зиму 2026/27 років.

Що крім відключень світла загрожує українцям

Поспілкувавшись з інсайдерам енергетичної галузі журналіст зробив висновок, що для населених пунктів, тепло яким забезпечували вже зруйновані ТЕЦ, опалювальний сезон може обернутися справжнісінькою катастрофою. І цей прогноз стосується не лише маленьких селищ та містечок, а й досить великих районів кількох міст мільйонників. Тепла вода в батареях стане для них справжньою розкішшю.

Покращити енергетичну ситуацію в Україні може лише ввезення з Європи великих енергоблоків. Проте через свій суттєвий розмір вони є легкою ціллю для росіян. Тож, як стверджує Ніконов, Україні буде більше користі з менших енергоблоків, у які збройним силам РФ буде складніше влучити. Проте для стабілізації ситуації таких блоків Україні знадобиться сотні або й тисячі.