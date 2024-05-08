Монету номиналом в 25 копеек можно очень выгодно продать: как выглядит ценный экземпляр?

В Украине можно неплохо заработать, продавая разнообразные вещи, старинные монеты или даже не слишком старые деньги, но если они имеют определенные особенности. К примеру, сейчас коллекционеры охотно скупают монеты номиналом 25 копеек разновидности 5.1 Даг 1992 года выпуска. За такую копейку можно выручить от 5000 до 7000 гривен. Чем новее монета тем дороже она стоит. Этот принцип работает со всеми копейками, которые вы хотите продать нумизматам.

Чем отличаются эти 25 копеек?

Данная монета, кроме года выпуска, имеет ряд особых примет.

Округлый и толстый средний зуб трезубца. В слове “Україна”, хвостик буквы “Ї” касается буквы “Н”. Гроздь №2 имеет форму тупоугольного треугольника. Гурт гладкий и без насечек, ведь в то время еще не было машинки, которая этот гурт наносит.

Найти такую монету дома может много украинцев, ведь ее выпустили не слишком маленьким номиналом. Хотя точной цифры никто не озвучивает.

Какие монеты можно выгодно продать?

Выручить несколько тысяч, или несколько десятков тысяч гривен можно за монеты разного номинала и года выпуска. Например, за 3000 гривен можно продать монету номиналом 5 копеек 1992 разновидности 2 Бам. Ее отличительные черты средний зуб трезубца – он острый и узкий. Единица в дате не имеет хвостика. Гроздь №2 имеет форму тупоугольного треугольника. Гурт имеет очень мелкую насечку.

Также от 1800 до 5000 гривен можно выручить за монету номиналом 2 копейки 2003 года выпуска. Подходят все монеты в этом году, ведь они в это время были выпущены очень ограниченным тиражом. Так что если найдете такую копейку, можете даже не смотреть имеет ли она какие-то отличия. Она сама по себе уже ценна.