Українцям роздадуть по кілька тисяч гривень на оздоровлення: хто отримає кошти 

Українське законодавство передбачає матеріальну допомогу на оздоровлення для працівників бюджетних установ, які фінансуються з фонду оплати праці і розраховується як складова частина щорічної відпустки. Ця допоможе може бути отримана лише за наявності відповідних заяв та наказу роботодавця. Розповідаємо, які діють правила за оздоровчими виплатами в 2024 році.

Хто може отримати грошову допомогу

Грошова допомога на оздоровлення — це складова частина щорічної відпустки. Мета її надання — збереження та покращення стану здоров’я працівників. Зазначається, що матеріальну допомогу на оздоровлення можуть отримати наступні категорії працівників:

державні службовці;

посадові особи місцевого самоврядування;

педагогічний персонал;

працівники медичних та фармацевтичних установ;

бібіліотекарі;

працівники будинків культури та музеїв.

Ця допомога надається з фонду оплати праці, тому її сума прирівнюється до заробітної плати. В 2024 році на неї нараховується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тобто 18% + 1,5%.

Щодо підстав для отримання грошової допомоги, то вони визначені нормативною базою та діляться на два види для різних категорій працівників. Кошти надають в рамках фонду оплати праці та планують заздалегідь, щоб включити в кошторис закладів та підприємств.

Зазвичай робітники бюджетних закладів отримують грошову допомогу у сумі, що не перевищує одного посадового окладу раз в рік під час щорічної відпустки. Однак для державних службовців і службовців органів місцевого самоуправління розмір цієї виплати пропорційний середньомісячній заробітній платі.

Отримати матеріалу допомогу на оздоровлення можна лише при використанні щорічної відпустки. Вона не надається у разі додаткової відпустки, пов’язаної з навчанням або доглядом за дитиною. Роботодавець повинен підписати наказ про надання відпустки та оздоровчих виплат, а працівник в такому разі подає дві заяви — на відпуску та на отримання матеріальної допомоги.