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Українцям роздадуть по кілька тисяч гривень на оздоровлення: хто отримає кошти 

08.05.2024

Українське законодавство передбачає матеріальну допомогу на оздоровлення для працівників бюджетних установ, які фінансуються з фонду оплати праці і розраховується як складова частина щорічної відпустки. Ця допоможе може бути отримана лише за наявності відповідних заяв та наказу роботодавця. Розповідаємо, які діють правила за оздоровчими виплатами в 2024 році. 

Хто може отримати грошову допомогу

Грошова допомога на оздоровлення — це складова частина щорічної відпустки. Мета її надання — збереження та покращення стану здоров’я працівників. Зазначається, що матеріальну допомогу на оздоровлення можуть отримати наступні категорії працівників:

Українцям платитимуть від 6000 до 19 000 щомісяця за заслуги перед Батьківщиною

  • державні службовці;
  • посадові особи місцевого самоврядування;
  • педагогічний персонал;
  • працівники медичних та фармацевтичних установ;
  • бібіліотекарі;
  • працівники будинків культури та музеїв. 

Ця допомога надається з фонду оплати праці, тому її сума прирівнюється до заробітної плати. В 2024 році на неї нараховується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тобто 18% + 1,5%.
Щодо підстав для отримання грошової допомоги, то вони визначені нормативною базою та діляться на два види для різних категорій працівників. Кошти надають в рамках фонду оплати праці та планують заздалегідь, щоб включити в кошторис закладів та підприємств. 

Зазвичай робітники бюджетних закладів отримують грошову допомогу у сумі, що не перевищує одного посадового окладу раз в рік під час щорічної відпустки. Однак для державних службовців і службовців органів місцевого самоуправління розмір цієї виплати пропорційний середньомісячній заробітній платі.

Отримати матеріалу допомогу на оздоровлення можна лише при використанні щорічної відпустки. Вона не надається у разі додаткової відпустки, пов’язаної з навчанням або доглядом за дитиною. Роботодавець повинен підписати наказ про надання відпустки та оздоровчих виплат, а працівник в такому разі подає дві заяви — на відпуску та на отримання матеріальної допомоги. 

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08.05.2024
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