Вы точно этого не знали: эксперты рассказали, почему воду после варки яиц нельзя выливать в раковину

Специалисты объяснили украинцам, почему ни в коем случае нельзя выливать в раковину воду после варки яиц.

Всем известно, что в яичной скорлупе содержится немало витаминов и минералов – это и фосфор, и железо, и магний, ну и конечно – карбонат кальция. Последний компонент присутствует в скорлупе в очень большом количестве. Часть этого вещества попадает в воду во время варки яиц. Поэтому выливать эту воду в раковину категорически не рекомендуют. Рассказываем об альтернативном применении воды после варки яиц.

Куда девать воду

Звучит неожиданно, но эту воду можно использовать для полива комнатных растений. Это значительно улучшит их состояние. Конечно разовое применение вряд ли даст ожидаемый результат, но стоит повторять процедуру хотя бы раз в две недели, и вы будете приятно удивлены результатом.

В общем карбонат кальция может поддерживать уровень кислотности почве на оптимальном уровне.

При этом следует заметить несколько нюансов:

вода после варки яиц подойдет для полива не только комнатных растений, но и цветов на клумбе, тех где роз;

поскольку карбонат кальция нормализует уровень pH, отваром не стоит поливать растения, которые растут в подкисленной почве – гортензии, фуксии и другие.

В общем растения сами сигнализируют о дефиците полезных веществ. Поэтому стоит присмотреться к своим зеленым любимцам. Поливайте яичной водой растения со слабо выраженной окраской, увядшими листьями и те, которые длительное время не дают новых побегов.

При этом вода после варки яиц не навредит растениям, как это может быть с магазинным удобрением. В целом такой полив следует проводить раз в две недели. Но это при условии, что вы не вносили какие-либо другие подкормки. Стоит помнить, что если переусердствовать с частотой подкормок, то растение можно погубить. Чтобы спасти закормленное растение, стоит срочно вынуть его из горшка, корни промыть под проточной водой и пересадить в новую почву и не добавлять никаких удобрений в течение нескольких недель.