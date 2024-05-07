Ви точно цього не знали: експерти розповіли, чому воду після варки яєць не можна виливати в раковину

Фахівці пояснили українцям, чому в жодному разі не можна виливати в раковину воду після варки яєць.

Всім відомо, що в яєчній шкаралупі міститься чимало вітамінів та мінералів — це і фосфор, і залізо, і магній, ну і звісно — карбонат кальцію. Останній компонент присутній в шкаралупі у дуже великій кількості. Частина цієї речовини потрапляє у воду під час варіння яєць. Через це виливати цю воду в раковину категорично не радять. Розповідаємо про альтернативне застосування води після варки яєць.

Куди подіти воду

Звучить неочікувано, але цю воду можна використати для поливу кімнатних рослин. Це значно покращить їх стан. Звісно разове застосування навряд чи дасть очікуваний результат, але варто повторювати процедуру хоча б раз на два тижні, і ви будете приємно здивовані результатом.

Загалом карбонат кальцію може підтримувати рівень кислотності ґрунті на оптимальному рівні.

При цьому слід зауважити кілька нюансів:

вода після варки яєць підійде для поливу не тільки кімнатних рослин, але й квітів на клумбі, тих де троянд;

оскільки карбонат кальцію нормалізує рівень pH, відваром не варто поливати рослини, які ростуть в підкисленому грунті — гортензії, фуксія та інші.

Загалом рослини самі сигналізують про дефіцит корисних речовин. Тож варто придивитися до своїх зелених улюбленців. Поливайте яєчною водою рослини зі слабо вираженим забарвленням, зів’ялим листям та ті, які тривалий час не дають нових пагонів.

При цьому вода після варки яєць не нашкодить рослинам, як це може бути з магазинним добривом. Загалом такий полив варто проводити раз на два тижні. Але це при умові, що ви не вносили будь-які інші підживлення. Варто пам’ятати, що якщо перестаратися з частотою підживлень, то рослину можна погубити. Щоб врятувати загодовану рослину, варто терміново вийняти її з горщика, коріння промити під проточною водою та пересадити в новий ґрунт і не додавати жодних добрив протягом кількох тижнів.