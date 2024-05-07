Украинка рассказала, как закрыть бутылку вина без пробки: впечатляющий лайфхак

Украинка рассказала, зачем она жжет пластиковые бутылки. Это гениальное изобретение очень поможет в быту и сэкономит немало денег.

Хватит закрывать открытые бутылки с шампанским, минеральной водой, вином или маслом чем попало. Все эти различные пробки ни к чему. Часто случается, что вино не допито или с только что открытой стеклянной бутылки масла куда-то исчезла крышечка. Этот метод позволит без лишних затрат надежно закрыть бутылку.

Как сделать домашние пробки для бутылок на все случаи жизни

Украинка поделилась впечатляющим лайфхаком, который запросто решит проблему с пропавшей крышечкой. Звучит странно, но закрыть стеклянную бутылку поможет обычная пластиковая бутылка. Действовать нужно так:

отрезать у пластмассовой бутылки горловину;

плотно закрыть ее пластиковой крышечкой, которая идет в комплекте;

далее нужно надеть отрезанную часть бутылки на стеклянную емкость;

теперь остается взять зажигалку и опалить концы пластиковой бутылки.

Таким образом пластмасса плотно будет прилегать к стеклу. Так вы получите пластиковую крышечку на стеклянной бутылке. Такая пробка будет достаточно прочной, вы будете легко откручивать крышечку без риска пролить содержимое бутылки.

Кроме того, это один из способов повторного использования пластиковых бутылок. Конечно, не самый экологичный вариант, но даже маленький вклад даст результат. Вы не будете покупать специальные крышечки для стеклянных бутылок.

Напомним, ранее украинцам рассказали, почему нельзя мыть зелень, грибы и апельсины. Первые два продукта из этого списка теряют текстуру и вкус, а апельсины, так же как ананасы и бананы, проходят несколько этапов обработки, поэтому попадают в магазины очищенными от микроорганизмов. Конечно, они не стерильны, поэтому облизывать кожуру не стоит, но эти фрукты являются относительно безопасными, поэтому мыть их нет смысла.