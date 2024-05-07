Українка розповіла, як закрити пляшку вина без пробки: вражаючий лайфхак

Українка розповіла, навіщо вона палить пластикові пляшки. Цей геніальний винахід дуже допоможе в побуті та заощадить чимало грошей.

Вистачить закривати відкриті пляшки з шампанським, мінеральною водою, вином чи олією чим попало. Всі ці різні пробки ні до чого. Часто трапляється, що вино не допите чи з щойно відкритої скляної пляшки олії кудись зникла кришечка. Цей метод дозволить без зайвих витрат надійно закрити пляшку.

Як зробити домашні пробки для пляшок на всі випадки життя

Українка поділилася вражаючим лайфхаком, який запросто вирішить проблему зі зниклою кришечкою. Звучить дивно, але закрити скляну пляшку допоможе звичайна пластикова пляшка. Діяти потрібно так:

відрізати в пластмасової пляшки горловину;

щільно закрити її пластиковою кришечкою, яка йде в комплекті;

далі потрібно надягнути відрізану частину пляшки на скляну ємність;

тепер залишається взяти запальничку та опалити кінці пластикової пляшки.

Таким чином пластмаса щільно буде прилягати до скла. Так ви отримаєте пластикову кришечку на скляній пляшці. Така пробка буде досить міцною, ви легко відкручуватимете кришечку без ризику пролити вміст пляшки.

Крім того, це один із способів повторного використання пластикових пляшок. Звісно, не найекологічніший варіант, але навіть маленький внесок дасть результат. Ви не будете купувати спеціальні кришечки для скляних пляшок.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли, чому не можна мити зелень, гриби та апельсини. Перші два продукти з цього списку втрачають текстуру та смак, а апельсини, так само як ананаси та банани, проходять кілька етапів обробки, тому потрапляють в магазини очищеними від мікроорганізмів. Звісно, вони не стерильні, тому облизувати шкірку не варто, але ці фрукти є відносно безпечними, тож мити їх просто немає сенсу.