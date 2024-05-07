Из-за аномально теплой весны в Украине преждевременно стартовал сезон ягод: сколько стоит ими полакомиться

В этом году весна в Украине действительно ранняя и очень теплая. Периодами температура воздуха достигала выше 25 градусов, что трудно назвать нормой для апреля или даже мая. Поэтому в этом году раньше зацвели деревья, расцвело много цветов, а некоторые украинцы уже собирают первый урожай. К примеру, на рынках уже можно найти черешню и клубнику. В основном это урожай из Закарпатской области, однако уже созревают ягоды и в южных регионах.

На Закарпатье уже можно купить черешню

Клубника продается на рынках почти по всей территории Украины. Варьируются разве что цены. Следовательно, в западных областях за килограмм клубники просят менее 100 гривен, тогда как в центральных и восточных областях она на несколько десятков гривен дороже. А вот черешню пока можно встретить только на закарпатских рынках: в Мукачево и Ужгороде. Цена килограмма начинается с 250 гривен.

“Мне скоро 60, но не помню, чтобы так рано были маюшки (ранние черешни) на базаре. В первую очередь видела 15-20 мая. Подожду, когда будут дешевле. Лучше куплю клубнику – цены упали“, — говорит жительница Закарпатья.

По словам экспертов, сезон стартовал действительно преждевременно. В прошлом году первые ягоды появились на рынке в 20 числах мая, а в предыдущие годы еще позже. Клубника в этом году тоже очень ранняя, и соответственно из-за того, что уже есть ее большое количество, цены как для начала мая очень привлекательны.

Дорожают некоторые овощи

И пока клубника дешевеет, лук наоборот дорожает. Все из-за небольших запасов у фермеров, на которых они решили дополнительно заработать. Однако украинцев это возмутило и люди не спешат создавать спрос даже при малом предложении. Говорят, что лук прошлогодний и не очень хорошего качества. Поэтому цены наверняка снова начнут снижаться, ведь при отсутствии спроса фермеры могут вообще не реализовать остатки своих запасов.