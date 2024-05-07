Через аномально теплу весну в Україні передчасно стартував сезон ягід: скільки коштує ними поласувати

Цьогоріч весна в Україні справді рання й дуже тепла. Періодами температура повітря сягала вище 25 градусів, що важко назвати нормою для квітня, чи навіть травня. Через це цьогоріч раніше зацвіли дерева, розцвіло багато квітів, а подекуди українці вже збирають перший врожай. Наприклад, на ринках вже можна знайти черешню та полуницю. Переважно це врожай з Закарпатської області, однак вже дозрівають ягоди й у південних регіонах.

На Закарпатті вже можна купити черешню

Полуниця продається на ринках майже по всій території України. Варіюються хіба що ціни. Відтак у західних областях за кілограм полуниці просять менше 100 гривень, тоді як в центральних та східних областях вона на кілька десятків гривень дорожча. А от черешню поки що можна зустріти лише на закарпатських ринках: у Мукачево та Ужгороді. Ціна кілограма починається від 250 гривень.

“Мені скоро 60, але не пам’ятаю, щоб так рано були маюшки (ранні черешні) на базарі. Найперше бачила 15-20 травня. Почекаю, коли будуть дешевшими. Краще куплю полуницю – ціни впали”, – говорить мешканка Закарпаття.

Зі слів експертів сезон стартував дійсно передчасно. Минулого року перші ягоди з’явилися на ринку у 20 числах травня, а попередні роки ще пізніше. Полуниця цьогоріч також дуже рання, й відповідно через те, що вже є її велика кількість, ціни як для початку травня дуже привабливі.

Дорожчають деякі овочі

І поки полуниця дешевшає, цибуля навпаки — дорожчає. Все через невеликі запаси у фермерів на яких вони вирішили додатково заробити. Однак українців це обурило й люди не квапляться створювати попит навіть попри малу пропозицію. Кажуть, що цибуля тогорічна і не надто хорошої якості. Тож напевно ціни знову почнуть знижуватися, адже при відсутності попиту фермери можуть взагалі не реалізувати залишки своїх запасів.