Продолжается майский перерасчет пенсий: чтобы получить доплату, нужно выполнить два условия

В 2024 году, в отличие от предыдущего, пенсии довольно часто и активно пересчитывают. Следовательно, масштабный перерасчет был в марте. Затем некоторые пенсионеры получили доплаты в апреле. Пока известно и о майском перерасчете. Чтобы получить прибавку в размере от 300 до 570 гривен, нужно выполнить два условия.

Кто претендует на доплату?

Чтобы получить доплату в результате майского перерасчета, пенсионеры должны иметь соответствующий пенсионный возраст и не получать пенсию выше 10 340 гривен. Что касается возраста, то есть три нижних предела:

Все кому исполнилось от 70 до 74 лет получат по 300 гривен. Те, кому исполнилось 75-79 лет, получат по 456 гривен. Те, кому исполнилось 80 и более лет, претендуют на доплату в размере 570 гривен.

Эта надбавка называется возрастной и существует в Украине уже несколько лет. Также для того, чтобы на нее претендовать, лицо должно иметь весь необходимый трудовой стаж. То есть если речь о неполном стаже и социальной помощи, то на нее эти доплаты не действуют.

Выплату начисляют не с первого числа конкретного месяца, а с даты рождения пенсионера. То есть, если, например, 70 лет лицу исполнится в конце мая, то прибавка будет начислена уже в июне.

В июне пенсионеры получат еще одну прибавку

В июне хорошую доплату к пенсии получат пенсионеры, уже достигшие пенсионного возраста, имеющие весь необходимый стаж для выхода на пенсию, но продолжающие официально работать. Таким лицам начислят сразу тройную прибавку: за апрель, май и июнь. Все потому, что данный перерасчет должен был состояться еще в апреле, но данные о стаже в Пенсионный Фонд приходят с опозданием. В результате людям придут деньги сразу через три месяца. Чтобы претендовать на этот перерасчет, нужно иметь не менее 24 месяцев дополнительного стажа по состоянию на начало апреля 2024 года.