Триває травневий перерахунок пенсій: щоб отримати доплату потрібно виконати дві умови

У 2024 році на відміну від попереднього пенсії доволі часто та активно перераховують. Відтак масштабний перерахунок був у березні. Потім деякі пенсіонери отримали доплати у квітні. Наразі відомо й про травневий перерахунок. Щоб отримати надбавку у розмірі від 300 до 570 гривень потрібно виконати дві умови.

Хто претендує на доплату?

Щоб отримати доплату внаслідок травневого перерахунку пенсіонери повинні мати відповідний пенсійний вік та не отримувати пенсію вищу ніж 10 340 гривень. Щодо віку, то є три нижні границі:

Всі кому виповнилося від 70 до 74 років отримають по 300 гривень. Ті кому виповнилося 75-79 років отримають по 456 гривень. Ті кому виповнилося 80 і більше років претендують на доплату у розмірі 570 гривень.

Ця надбавка називається віковою й існує в Україні вже кілька років. Також для того, щоб на неї претендувати особа повинна мати весь необхідний трудовий стаж. Тобто якщо мова про неповний стаж і соціальну допомогу, то на неї ці доплати не діють.

Виплату нараховують не з першого числа конкретного місяця, а від дати народження пенсіонера. Тобто, якщо, наприклад, 70 років особі виповниться наприкінці травня, то надбавку буде нараховано вже у червні.

В червні пенсіонери отримають ще одну надбавку

В червні гарну доплату до пенсії отримають пенсіонери, які вже досягли пенсійного віку, мають весь необхідний стаж для виходу на пенсію, але продовжують офіційно працювати. Таким особам нарахують одразу потрійну надбавку: за квітень, травень і червень. Все через те, що даний перерахунок мав відбутися ще у квітні, але дані про стаж до Пенсійного Фонду приходять із запізненням. В результаті людям прийдуть гроші відразу за три місяці. Щоб претендувати на цей перерахунок потрібно мати не менше ніж 24 місяці додаткового стажу станом на початок квітня 2024 року.