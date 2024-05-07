Українські школярі більше не вчитимуться 11 років: незабаром запрацює нова система освіти

Вже дуже багато років в Україні для того, щоб отримати середню освіту потрібно навчатися 11 років у школі. Можна забрати свідоцтво про середню освіту після 9 класу і ще 2 роки провчитися в училищі, а потім вступити в університет. Багато разів виникали дискусії щодо того, аби зменшити кількість навчальних років до 10, або навпаки збільшити їх до 12. Зрештою зійшлися на останньому варіанті. Про це повідомив голова комітету з питань освіти Сергій Бабак.

Скільки вчитимуться українські школярі?

Починаючи з 2027 року в школах буде дванадцятирічне навчання. Тобто ті учні, які зараз навчаються у шостому класі й усі молодші вже вчитимуться 12 років. Водночас ті, хто зараз у сьомому, восьмому і старших класах ще закінчать школу за старими нормами.

“Основна ідея цих змін — зменшити кількість дисциплін. Щоб діти не вивчали по 20 дисциплін кожного року, а обрали собі сім-дев’ять профільних предметів. Тому будуть ліцеї з різними напрямками та профілями“, — сказав Бабак.

На думку нардепа такий підхід до освіти дозволить трохи розвантажити учнів, а також дозволити їй зосередитися на тих предметах, які їм будуть необхідні безпосередньо для вступу у вищі навчальні заклади. Також, через те, що діти вивчатимуть поглиблено профільні предмети їм легше бути здати вступні екзамени й вони матимуть більше шансів вступити на бюджет.

“З 2027 року діти перейдуть до старшої профільної школи, яка буде не 10-11 клас, а вже по 12 клас — тобто вона буде трирічною, але з профільним ухилом“, — пояснює нардеп.

В Інтернеті по-різному відреагували на цю інформацію. Частина українців не проти таких нововведень і вважає, що нова форма навчання буде більш ефективною. Є й ті, кому не до вподоби дванадцятирічне навчання, мовляв, навіть 11 років це багато і варто скорочувати до 10 років.