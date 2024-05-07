Украинские школьники больше не будут учиться 11 лет: в скором времени заработает новая система образования

Уже очень много лет в Украине для того, чтобы получить среднее образование, нужно учиться 11 лет в школе. Можно забрать свидетельство о среднем образовании после 9 класса и еще 2 года проучиться в училище, а затем поступить в университет. Много раз возникали дискуссии по поводу того, чтобы уменьшить количество учебных лет до 10, или наоборот увеличить их до 12. В результате сошлись на последнем варианте. Об этом сообщил глава комитета по вопросам образования Сергей Бабак.

Сколько будут учиться украинские школьники?

Начиная с 2027 года в школах будет двенадцатилетняя учеба. То есть те учащиеся, которые сейчас учатся в шестом классе и все младшие уже будут учиться 12 лет. В то же время те, кто сейчас в седьмом, восьмом и старших классах, еще окончат школу по старым нормам.

“Основная идея этих изменений – уменьшить количество дисциплин. Чтобы дети не изучали по 20 дисциплин каждый год, а выбрали себе семь-девять профильных предметов. Поэтому будут лицеи с разными направлениями и профилями“, — сказал Бабак.

По мнению нардепа, такой подход к образованию позволит немного разгрузить учеников, а также позволит им сосредоточиться на тех предметах, которые им будут необходимы непосредственно для поступления в высшие учебные заведения. Также, потому что дети будут изучать углубленно профильные предметы им легче быть сдать вступительные экзамены и у них будет больше шансов поступить в бюджет.

“С 2027 года дети перейдут в старшую профильную школу, которая будет не 10-11 класс, а уже по 12 класс – то есть она будет трехлетней, но с профильным уклоном“, — объясняет нардеп.

В Интернете по-разному отреагировали на эту информацию. Часть украинцев не против таких новшеств и считает, что новая форма обучения будет более эффективной. Есть и те, кому не нравится двенадцатилетняя учеба, мол даже 11 лет это много и стоит сокращать до 10 лет.