В українців конфісковуватимуть паї та земельні ділянки: як цього не допустити?

07В Україні оголосили про ще одне нововведення, яке запрацює вже з 1 січня 2025 року. З цього дня набере чинності законопроєкт, який дозволить конфісковувати землю, яка ні на кого офіційно не оформлена. Тобто якщо ви маєте паї, земельні ділянки, які отримали у спадок то потрібно мати всі супутні документи, які підтверджуватимуть ваше право на власність. Без цих документів землю конфісковуватимуть та віддаватимуть у власність місцевим громадам. Про це офіційно повідомив заступник міністра аграрної політики з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій та цифровізації Денис Башлик.

Детальніше про нововведення

Згідно з оновленим законопроєктом вся земля, на яку в людей немає офіційних документів буде вважатися нічиєю, та буде передана тим громадам на території яких вона знаходиться. Також всім власникам сертифікатів на паї потрібно перевірити, чи вони актуальні та за необхідності негайно їх оновити.

“Відповідно до ч. 4 та 5 ст. 13 Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від отримання земельної ділянки”, – йдеться у проєкті.

Тож в людей є трохи більше ніж пів року, щоб оформити право власності на власну землю.

В Україні різко подорожчала земля

Такі висновки зробили експерти проаналізувавши перший квартал 2024 року.

“Незважаючи на повномасштабну війну та досить обмежену модель, ринок сільськогосподарських земель в Україні успішно розвивається. Яскравим свідченням є нещодавнє рішення Нацбанку про збільшення коефіцієнта ліквідності сільгоспземель з 0,35 до 0,5. Це вже відкрило можливість для агросектору та землевласників залучити додаткове фінансування на суму 25 млрд доларів“, – зазначили аналітики.