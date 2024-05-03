Польша сделала важное объявление для всех украинцев: касается выплат и права на пребывание в стране

В Польше находится около миллиона беженцев из Украины. Это значительно меньше, чем было в первый год войны, однако все еще цифра остается весомой. В последнее время вокруг пребывания украинцев в этой стране велось множество дискуссий, особенно под вопросом были мужчины, которым не предоставляют консульские услуги. Также польское правительство уже делало заявление, что они могут способствовать возвращению украинских мужчин на Родину. Однако впоследствии эти заявления были опровергнуты. Польша разрабатывает новый законопроект, который будет регулировать права украинцев, что остаются жить в этой стране.

Что будет указано в обновленном законе?

В законе будет несколько новых пунктов. В первую очередь, поддержку будут получать семьи, где есть дети, которые учатся в польских школах. То есть родители таких детей могут рассчитывать на всевозможную целевую поддержку. Таким образом, польское правительство хочет не только обеспечить украинских детей качественным образованием, но и способствовать их интеграции в польское общество.

“Мы меняем систему и делаем ее более прозрачной. Мы будем поддерживать граждан Украины, которые должны были бежать от войны в Польшу, но ожидаем четких и понятных правил, что есть в новом законе, который мы сегодня приняли“, – прокомментировал решение правительства вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

Среди других обновлений — продлено право на пребывание в стране для граждан, которые имеют PESEL UKR. Теперь такие украинцы могут свободно находиться в стране до 30 сентября 2025 года.

Еще одно обновление – полная отмена разовой выплаты в размере 300 злотых и денежной компенсации для местных жителей, которые предоставляли беженцам бесплатное жилье.

Если закон подпишет Парламент, а затем и Президент, то он вступит в действие 1 июля 2024 года.