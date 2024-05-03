Польща зробила важливе оголошення для всіх українців: стосується виплат та права на перебування в країні

В Польщі перебуває приблизно мільйон біженців з України. Це значно менше ніж було в перший рік війни, однак все ще залишається доволі вагомою цифрою. Останнім часом навколо перебування українців в цій країні велося безліч дискусій, а особливо під питанням були чоловіки, яким не надають консульські послуги. Також польський Уряд вже робив заяву що вони можуть сприяти поверненню українських чоловіків на Батьківщину. Проте згодом ці заяви було спростовано. Наразі Польща розробляє новий законопроєкт, який регулюватиме права українців, що залишаються жити в цій країні.

Що буде вказано в оновленому законі?

В законі буде кілька нових пунктів. В першу чергу підтримку отримуватимуть сім’ї, де є діти, які навчаються у польських школах. Тобто батьки таких дітей можуть розраховувати на різноманітну цільову підтримку. Таким чином польський Уряд хоче не лише забезпечити українських дітей якісною освітою, а й сприяти їх інтеграції у польське суспільство.

“Ми змінюємо систему та робимо її більш прозорою. Ми підтримуватимемо громадян України, які мали втекти від війни до Польщі, але очікуємо чітких і зрозумілих правил, які є у новому законі, який ми сьогодні ухвалили“, – прокоментував рішення уряду віце-прем’єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш.

Серед інших оновлень — продовжено право на перебування в країні для громадян які мають PESEL UKR. Тепер такі українці можуть вільно перебувати в країні до 30 вересня 2025 року.

Ще одне оновлення — повне скасування разової виплати розміром у 300 злотих і грошової компенсації для місцевих мешканців, які надавали біженцям безкоштовне житло.

Якщо закон підпише Парламент, а згодом і Президент, то він вступить в дію 1 липня 2024 року.