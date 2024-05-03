Українці відмовляються від смартфонів: названо 3 переваги кнопкових телефонів

Все частіше люди обирають кнопкові телефони на базі Android. Це чудове рішення для тих, хто хоче менше сидіти в телефоні, але не готовий відмовлятися від переваг сучасних технологій.

Можливо ви не знали, але система Android — це не лише смартфони та планшети. На базі цієї операційної системи працює побутова техніка, наприклад, холодильники. Тож кнопковий телефон на андроїд точно не має дивувати.

Розповідаємо про три причини, чому варто відмовитися від смартфона на користь кнопкового телефона.

Чому українці обирають кнопкові телефони

Причини досить очевидні, найчастіше йдеться про:

Тривалий час користування. Навіть з великим набором функцій телефоном не споживатиме стільки зарядки як смартфон. Завдяки маленькому екрану кнопковий телефон споживатиме у два-три рази менше електроенергії. Деякі телефони працюють на одному заряді кілька днів, інші взагалі тиждень. В будь-якому разі кнопковий андроїд доведеться заряджати набагато рідше.

Компактний розмір. З кожним поколінням смартфони стають більшими та важчими, тож вмістити в кишені все складніше. Через кілька років ми будемо купувати одяг з кишенями під розмір смартфона, а не за кольором чи фасоном. Маленький телефон зручніше тримати в руках, а покласти можна в будь-яку кишеню.

Смартфон важче відстежити. Простий кнопковий телефон може розповісти про свого власника набагато менше за смартфон. Сучасні гаджети відстежують поведінку користувача, а от кнопковий телефон таким вмінням повалитися не може. І саме це чи не одна з найкращих можливостей. Власник залишатиметься на зв’язку, але дані про його маршрут та інша важлива інформація залишатиметься анонімною.

Загалом зараз у всьому світі спостерігається зростання інтересу до кнопкових телефонів. Люди втомилися від соціальних мереж та постійного перевантаження інформацією, тож кнопковий телефон — одне з кращих рішень для цифрового детоксу.