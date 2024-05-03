Одна из стран, где самые высокие выплаты для украинцев, планирует значительно их сократить: говорят, что больше не справляются

С самого начала войны многие украинцы стремились попасть в Норвегию или Ирландию из-за того, что эти страны предлагают одно из самых высоких социальных обеспечений. Здесь украинцы могут рассчитывать на социальное жилье, бесплатное образование, медицину, а главное, большие денежные выплаты. Тем не менее война продолжается уже третий год и количество украинских беженцев, пожелавших переехать именно в эти страны, достигло до критических отметок. В результате Ирландия объявила о сокращении выплат для украинцев. Правительство страны отмечает, что они больше не справляются с такой нагрузкой на социальную систему. Большой дефицит наблюдается и со свободным жильем, так что беженцам приходится долго жить в палаточных городках, пока их переселят в гостиницы, подселят к местным жителям или в какое-либо социальное жилье.

Какими теперь будут выплаты?

Обновленные выплаты действуют с марта 2024 года и теперь украинцы могут получить еженедельно 38,80 евро на взрослого и 29,80 евро на ребенка. Добавим, что ранее эти суммы превышали 200 евро, то есть их понижение очень ощутимо. Приехавшие в Ирландию до марта 2024 года и в дальнейшем получают старый размер выплат.

“Министры намерены рассмотреть возможность дальнейшего сокращения выплат украинским беженцам и встретятся сегодня, чтобы обсудить правительственный план коммуникации“, — отмечают представители ирландских властей.

Кроме сокращения размера социальных выплат будет немало обновлений и по социальному жилью. Его планируют предоставлять бесплатно всего на несколько месяцев с тем расчетом, что за это время люди смогут трудоустроиться арендовать себе жилье самостоятельно. Опять же, приехавшие к марту украинцы имеют право проживать в социальном жилье сколько угодно.

Пока неизвестно, будут ли новые условия касаться всех без исключения новоприбывших украинцев или какие-то льготы предусмотрят для уязвимых категорий населения.