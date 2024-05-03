Одна з країн, де найвищі виплати для українців, планує значно їх скоротити: кажуть, що більше не справляються

З самого початку війни дуже багато українців прагнули потрапити у Норвегію або Ірландію через те, що ці країни пропонують одне з найвищих соціальних забезпечень. Тут українці можуть розраховувати на соціальне житло, безкоштовну освіту, медицину, а головне великі грошові виплати. Проте, війна триває вже третій рік й кількість українських біженців, які забажали переїхати саме в ці країни досягла до критичних позначок. Як наслідок, Ірландія оголосила про скорочення виплат для українців. Уряд країни зазначає, що вони більше не можуть впоратися з таким навантаженням на соціальну систему. Великий дефіцит спостерігається й з вільним житлом, тож біженцям доводиться довго жити в наметових містечках, допоки їх переселять у готелі, підселять до місцевих мешканців чи у якесь соціальне житло.

Якими тепер будуть виплати?

Оновлені виплати діють з березня 2024 року й відтепер українці можуть отримати щотижня 38,80 євро на дорослого і 29,80 євро на дитину. Додамо, що раніше ці суми перевищували 200 євро, тобто їх зниження дуже відчутне. Ті хто приїхав в Ірландію до березня 2024 року й надалі отримують старий розмір виплат.

“Міністри мають намір розглянути можливість подальшого скорочення виплат українським біженцям та зустрінуться сьогодні, щоб обговорити урядовий план комунікації“, – зазначають представники ірландської влади.

Окрім скорочення розміру соціальних виплат буде чимало оновлень й щодо соціального помешкання. Його планують надавати безкоштовно лише на кілька місяців з тим розрахунком, що за цей час люди зможуть працевлаштуватися та орендувати собі житло самостійно. Знову ж, ті українці, які приїхали до березня мають право проживати у соціальному житлі скільки завгодно.

Поки невідомо, чи нові умови стосуватимуться всіх без виключення новоприбулих українців, чи якісь пільги передбачать для вразливих категорій населення.