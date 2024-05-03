Опытные хозяйки моют пол раз в неделю: их секрет – 3 ложки чудо-средства на ведро воды

Идеально чистый и сияющий пол – гордость любой хозяйки. Но сохранить чистоту полов и мыть их не каждый день очень трудно. Рассказываем, об эффективном способе сократить частоту мытья пола до одного раза в неделю, достаточно лишь добавить несколько ложек этого средства на ведро воды.

О каком средстве идет речь

Опытные работники клининговых компаний поделились простым секретом, как сохранить чистоту пола минимум на несколько дней. Для этого нужно добавлять в воду для мытья посуды три ложки “секретных” средств, которые есть в каждом доме. С ними ваш пол не только будет блестеть, но и не будет накапливать грязь минимум неделю.

Итак, рассказываем, как правильно мыть пол и при этом не потратить средства на покупку специальных химических средств.

На ведро теплой воды для мытья пола нужно добавить:

одну столовую ложку обычной пищевой соды;

одну столовую ложку 9% уксуса;

одну столовую ложку глицерина.

Все эти натуральные компоненты нетоксичны и стоят копейки. Кстати, раньше хозяйки делились лайфхаком, где предлагали добавлять в воду для мытья пола дну или две ложки кондиционера для белья. Вроде бы это средство уменьшает электростатичность пола и на нем меньше скапливается пыль.

Кстати, ранее мы рассказывали, что перед мытьем пола обязательно нужно пропылесосить пол. Иначе грязь, которая попадет в унитаз или умывальник, приведет к сильному застою, с которым не всегда справится сантехник со специальным оборудованием. Дело в том, что волосы, шерсть домашних любимцев, пыль и разный мелкий мусор образует в канализационной системе целые клубки. Со временем они настолько уплотнятся, что ни одно средство для прочистки труб типа “Крот” будет бессильным. Более того, такой вид загрязнения не всегда прочищает сантехнический тросик.