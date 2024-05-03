Досвідчені господині миють підлогу раз на тиждень: їх секрет — 3 ложки чудо-засобу на відро води

Ідеально чиста та сяюча підлога — гордість будь-якої господині. Але зберегти чистоту підлог і мити її не щодня дуже важко. Розповідаємо, про ефективний спосіб скоротити частоту миття підлоги до одного разу на тиждень, достатньо лише додати кілька ложок цього засобу на відро води.

Про який засіб йдеться

Досвідчені працівники клінінгових компаній поділилися простим секретом, як зберегти чистоту підлоги щонайменше на кілька днів. Для цього потрібно додавати в воду для миття посуду три ложки “секретних” засобів, які є в кожному домі. З ними ваша підлога не лише блищатиме, але й не накопичуватиме бруд щонайменше тиждень.

Отож, розповідаємо, як правильно мити підлогу і при цьому не витратити кошти на покупку спеціальних хімічних засобів.

На відро теплої води для миття підлоги потрібно додати:

одну столову ложку звичайної харчової соди;

одну столову ложку 9% оцту;

одну столову ложку гліцерину.

Всі ці натуральні компоненти нетоксичні і коштують копійки. До речі, раніше господині ділилися лайфхаком, де пропонували додавати до води для миття підлоги дну чи дві ложки кондиціонера для білизни. Начебто цей засіб зменшує електростатичність підлоги і на ній менше накопичується пилюка.

До речі, раніше ми розповідали, що перед миттям підлоги обов’язково потрібно пилотяжити підлогу. Інакше бруд, який потрапить в унітаз чи умивальник, призведе до сильного застою, з яким не завжди впорається сантехнік зі спеціальним обладнанням. Річ у тім, що волосся, шерсть домашніх улюбленців, пилюка та різне дрібне сміття утворює в каналізаційній системі цілі клубки. З часом вони настільки ущільняться, що жоден засіб для прочистки труб типу “Крот” буде безсилим. Більше того, такий вид забруднення не завжди прочищає сантехнічний тросик.