Ядовитый шашлык: медики рассказали, какая ошибка при приготовлении шашлыка, делает его опасным

Многие врачи и большинство диетологов убеждены, что шашлык, даже в небольшом количестве, нанесет немалый вред здоровью. Чтобы сделать любимое блюдо безопасным, диетологи советуют снимать с шашлыка ароматную зажаренную корочку.

Почему медики дают такой странный совет

Услышав совет об удалении корочки с шашлыка возникает вопрос, зачем это делать, ведь многим кажется, что этот совет звучит странно. На самом деле вместе со шкуркой в организм человека проникают канцерогены, которые образуются в момент приготовления. Если часто употреблять шашлык, то со временем это может обернуться развитием рака.

Приготовление шашлыка во время выездов на природу – это едва ли не традиционное занятие украинцев. С наступлением тепла да еще и на Пасхальные праздники сотни тысяч украинцев поедут на природу, чтобы устроить пикник. Поэтому совет по приготовлению безопасного шашлыка сейчас крайне актуален. В качестве альтернативы шашлыку на углях можно рассмотреть электрическую шашлычницу. Вы сможете наслаждаться любимо блюдом без вредных канцерогенов.

Детям шашлык категорически противопоказано

Также врачи настаивают на том, что детям не стоит давать шашлык вообще. Мясо приготовленное на углях сложно переваривается.

Если вы все-таки хотите угостить ребенка шашлыком, то убедитесь, что мясо хорошо прожаренное. При этом детям до трех лет вообще не советуют давать шашлык. Детям старше трех лет стоит давать маленькую порцию мяса – 50-100 граммов, но только при условии, что оно было правильно приготовлено и прошло достаточную термическую обработку.

Какое мясо лучше выбрать для шашлыка

Что касается выбора мяса для шашлыков, то стоит выбрать нежирные виды мяса, например, куриную грудинку или индейку. Это особенно актуально, если вы планируете давать шашлык детям. Птица легче усваивается организмом ребенка и содержит меньше жира. Кроме того, для детей лучше приготовить рыбный шашлык, ведь она богата белком и содержит полезные жиры.