Отруйний шашлик: медики розповіли, яка помилка при приготуванні шашлику, робить його небезпечним

Чимало лікарі та більшість дієтологів переконані, що шашлик, навіть в невеликій кількості, завдасть чималої шкоди здоров’ю. Щоб зробити улюблену страву безпечною дієтологи радять знімати з шашлику ароматну засмажену скоринку.

Чому медики дають таку дивну пораду

Почувши пораду про видалення скоринки з шашлику виникає питання, навіщо це робити, адже багатьом здається, що ця порада звучить дивно. Насправді разом зі шкіркою в організм людини проникають канцерогени, які утворюються в момент приготування. Якщо часто вживати шашлик, то з часом це може обернутися розвитком раку.

Приготування шашлику під час виїздів на природу — це чи не традиційне заняття українців. З настанням тепла та ще і на Великодні свята сотні тисяч українців поїдуть на природу, щоб влаштувати пікнік. Тож порада щодо приготування безпечного шашлику зараз вкрай актуальна. Як альтернативу шашлику на вугіллі можна розглянути електричну шашличницю. Ви зможете насолоджуватися улюблено стравою без шкідливих канцерогенів.

Дітям шашлик категорично протипоказано

Також лікарі наполягають на тому, що дітям не варто давати шашлик взагалі. М’ясо приготоване на вугіллі складно перетравлюється.

Якщо ви все-таки хочете пригостити дитину шашликом, то переконайтеся, що м’ясо добре просмажене. При цьому дітям до трьох років взагалі не радять давати шашлик. Дітям старше трьох років варто давати маленьку порцію м’яса — 50-100 грамів, але лише за умови що воно було правильно приготовлене і пройшло достатню термічну обробку.

Яке м’ясо краще обрати для шашлику

Що стосується вибору м’яса для шашликів, то варто обрати нежирні види м’яса, наприклад, курячу грудинку або індичку. Це особливо актуально, якщо ви плануєте давати шашлик дітям. Птиця легше засвоюється організмом дитини та містить менше жиру. Крім того, для дітей краще приготувати рибний шашлик, адже вона багато білком та містить корисні жири.