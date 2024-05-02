Касается всех клиентов Ощадбанка: подтвердите личность или вашу карту заблокируют

На днях один из самых популярных банков Украины – Ощадбанк сообщил о введении видео-идентификации для некоторых категорий лиц. Рассказываем, кто должен пройти процедуру подтверждения личности.

Детали

На днях Ощадбанк сообщил о введении удаленной идентификации через видеозвонок через свой контакт-центр для всех своих клиентов из числа внутренне перемещенных лиц, по счетам которых банк установил определенные ограничения.

Известно, что значительное количество внутренне перемещенных лиц столкнулись с неприятностью – им прекратили предоставлять выплаты из-за того, что они не подтвердили свою личность и право на получение денежной помощи. Ранее ВПЛ, которые получить статус до 24 февраля 2022 года должны были пройти физическую идентификацию до конца апреля. Однако подтвердить личность успели не все. Кроме того, определенные ограничения могут коснуться лиц, получивших статус беженца после начала полномасштабной войны. Чтобы упростить им жизнь, Ощадбанк презентовал новый сервис.

Что придумали в Ощадбанке

Как сообщается Ощадбанк ввел удаленную идентификацию через видеозвонок в свой контакт-центр для клиентов ВПЛ, по счетам которых банком установлены ограничения.

Этот сервис поможет клиентам, которым банк установил лимиты на проведение операций из-за того, что они более года не пользовались карточками.

Также он придет на помощь тем, чьи карты были заподозрены в мошенничестве или зарегистрированы на территории Донецкой, Запорожской, Луганской Харьковской и Херсонской областей.

После удачной идентификации все лимиты будут возвращены к стандартным значениям. Для назначения видеовызова украинцы могут самостоятельно выбрать удобную дату и время. При этом украинцев призывают пользоваться только официальным сайтом Ощадбанка и не вносить любые персональные данные или реквизиты карты. После регистрации лицу пришлют подробную инструкцию. В случае сомнения или возникновения каких-то вопросов следует обращаться в службу поддержки Ощадбанка, чтобы не стать жертвой мошенников.