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АТБ опустила ціни до Великодня: коли можна купити продукти за пів ціни
В супермаркетах АТБ з’явилися оновлені вигідні пропозиції для покупців. Пропонують знижки до 40% на широкий асортимент товарів. Тож встигніть придбати товари до Великодня з шаленими знижками. А ми розповімо, наскільки змінилася вартість популярних товарів.
На які товари в АТБ діє знижка до 40%
Наразі можна придбати безліч товарів за вигідною ціною. Ось кілька прикладів:
- Риба. Хек зараз можна купити на 20% дешевше, раніше тушка коштувала майже 182 гривні, зараз же діє акційна ціна — 146 гривень.
- Соняшникова олія. Українцям пропонують купити соняшникову олію від торгової марки “Щедрий дар” на чверть дешевше. Причому пропонують рафіновану та нерафіновану олія. Вартість зі знижкою складає лише 44 гривні 40 копійок за пляшку 850 мл.
- Ковбаса. Майже двічі менше просять за варену ковбасу від торгової марки “М’ясна лавка”, яку позиціонують як доповнення до картопляного пюре. Вартість знизилися зі 102 гривні до 60 за паличку ковбаси, вагою 500 грамів.
- Сирокопчена ковбаса. Зокрема йдеться про популярну сирокопчену ковбасу Губернаторську. Вона здешевшала на третину і зараз коштує 312 гривень замість 450 за кг.
- Шинка. Курячий рулет від торгової марки “Добров” пропонують купити на чверть дешевше. Звичайна його ціна 163 гривні, а зі знижкою він обійдеться 121 гривню.
- Кава. Сублімовану каву від торгової марки Nescafe Gold можна придбати на третину дешевше. За банку 190 грамів просять 269 гривень, при тому, що раніше вона коштувала чотири сотні.
- Сік. Також знизили ціни на нектари від торгової марки Садочок. Сік зі смаком мультифрукт, яблуко-вишня та яблуко-гранат можна придбати по 27 гривень за літр, а той час як до знижки вони коштували майже по 43 гривні за літр.
- Консервовані персики. Також суттєво здешевшали персики в сиропі від торгової марки “Своя лінія” в АТБ. Тепер за банку доведеться заплатити лише 80 гривень замість 108.
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