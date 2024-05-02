АТБ опустила ціни до Великодня: коли можна купити продукти за пів ціни

В супермаркетах АТБ з’явилися оновлені вигідні пропозиції для покупців. Пропонують знижки до 40% на широкий асортимент товарів. Тож встигніть придбати товари до Великодня з шаленими знижками. А ми розповімо, наскільки змінилася вартість популярних товарів.

На які товари в АТБ діє знижка до 40%

Наразі можна придбати безліч товарів за вигідною ціною. Ось кілька прикладів: