Стосується всіх клієнтів Ощадбанку: підтвердіть особу або вашу картку заблокують

03Днями один з найпопулярніших банків України — Ощадбанк повідомив про запровадження відео-ідентифікації для деяких категорій осіб. Розповідаємо, хто повинен пройти процедуру підтвердження особи.

Деталі

Днями Ощадбанк повідомив про запровадження віддаленої ідентифікації через відеодзвінок через свій контакт-центр для всіх своїх клієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб, за рахунками яких банк встановив певні обмеження.

Відомо, що значна кількість внутрішньо переміщених осіб зіткнулися з неприємністю — їм припинили надавати виплати через те, що вони не підтвердили свою особу та право на отримання грошової допомоги. Раніше ВПО, які отримати статус до 24 лютого 2022 року мали пройти фізичну ідентифікацію до кінця квітня. Однак підтвердити особу встигли не всі. Крім того, певні обмеження можуть торкнутися осіб, які отримали статус біженця після початку повномасштабної війни. Щоб спростити їм життя Ощадбанк презентував новий сервіс.

Що придумали в Ощадбанку

Як повідомляється Ощадбанк запровадив віддалену ідентифікацію через відеодзвінок у свій контакт-центр для клієнтів ВПО, за рахунками яких банком встановлені обмеження.

Цей сервіс допоможе клієнтам, яким банк встановив ліміти на проведення операцій через те, що вони понад рік не користувалися карточками.

Також він прийде на допомогу тим, чиї картки були запідозрені в шахрайстві або зареєстровані на території Донецької, Запорізької, Луганської Харківської та Херсонської областей.

Після вдалої ідентифікації всі ліміти будуть повернені до стандартних значень. Для призначення відеовиклику українці можуть самостійно обрати зручну дату та час. При цьому українців закликають користуватися лише офіційним сайтом Ощадбанку та не вносити будь-які персональні дані чи реквізити картки. Після реєстрації особі надішлють детальну інструкцію. У разі сумніву чи виникнення якихось питань варто звертатися в службу підтримки Ощадбанку, щоб не стати жертвою шахраїв.