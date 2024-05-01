Изменены тарифы на выдачу наличных денег: очередные обновления от НБУ

Национальный банк Украины анонсировал очередные изменения, которые вступят в силу с 1 июля 2024 года. Речь о некоторых услугах связанных с кассовым обслуживанием. В частности, будут снижены тарифы на выдачу наличных денежных средств. Сейчас тариф на выдачу купюр мелкого номинала составляет 0,4%, а составит 0,2%. В НБУ заявляют, что идут на этот шаг, чтобы улучшить качество наличных, которые есть в обращении и увеличить их количество.

Как изменятся тарифы?

При выдаче наличных мелкого номинала, то есть 20, 50, 100 и 200 гривен будет действовать тариф 0,2%. При выдаче наличных денег большего номинала, а именно 500 и 1000 гривен будет действовать тариф 0,4%.

Выдача купюр, вышедших в обращение до 2014 года, будет сопровождаться еще другими тарифами.

Следовательно, 0,15% вместо 0,25% будет тариф на выдачу монет и купюр мелкого номинала. Что касается больших сумм, то тариф будет 0,10% вместо 0,25%.

На выдачу наличных денег 2003-2007 года будет действовать нулевой тариф, тогда как сейчас, он составляет 0,25%.

НБУ сообщил за обмен каких долларов нужно платить банку комиссию

К теме обновлений от НБУ следует упомянуть и о некоторых валютных операциях. В НБУ отмечают, что банки и обменники должны принимать валюту любого года выпуска, если она в надлежащем состоянии. В то же время, не все банки могут принимать доллары, которые имеют серьезные повреждения. К примеру, они пострадали от воды, огня, сырости, имеют по поверхности следы от краски, сильные потертости или проколы. Такие деньги можно сдать в банк и заказать их обмен по услуге инкассо. Это не бесплатно, и банк может взыскать до 25% комиссии от суммы, которую клиент хочет обменять. В противном случае владелец поврежденных банкнот не сможет получить вообще ничего.