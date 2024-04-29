Зачем в стиральной машинке три отсека и что будет если их перепутать

Мало кто знает для чего конструкция стиральной машинки предусматривает три отсека. Известно, что первый используют для добавления стирального порошка, а во второй нужно заливать кондиционер. Однако далеко не все понимают какая роль у третьего отсека. Разбираемся вместе.

Зачем нужен отсек А

Каждый отсек в стиральной машине имеет свое обозначение. Есть отсек под номером один. Некоторые производители обозначают его буквой А. Именно в него нужно засыпать стиральный порошок в режиме предварительной стирки.

Этот режим поможет отстирать наиболее загрязненные вещи. Одежда в этом режиме стирается довольно короткое время, после этого грязная вода сливается и начинается основной этап стирки. В определенной степени это можно сравнить с замачиванием грязной одежды. При этом на этапе предварительной стирки лучше использовать моющее средство именно в формате порошка.

Какая роль у отсека В

Отсек обозначенный цифрой 3 или буквой В предназначен для основного цикла стирки. Его чаще всего используют хозяйки, ведь он универсальный и используются при большинстве режимов стирки. В него можно засыпать порошок или наливать гель для стирки.

Для чего используют третий отсек

Отсек, который расположен по центру используется для кондиционера для белья. Средство добавляется туда на этапе полоскания, поэтому добавлять сюда отбеливатель или стиральный порошок нет смысла, ведь моющие средства не успеют как следует “отработать”.

Если вы перепутали отсеки, то это не критично. Но добавив порошок в средний отсек, ваша одежда не отстирается как следует. То же самое и с кондиционером, добавив его в отсек для стирального порошка, вы не получите ожидаемого результата.

При этом мы рассказали об общепринятых обозначениях и функциях отсеков. В зависимости от производителя и модели машинки могут быть определенные отличия. Поэтому перед использованием стиральной машинки нужно детально ознакомиться с инструкцией производителя, обычно книжечка с рекомендациями прилагается к стиральной машинке при покупке. Если речь идет о б/у технике, то информацию можно найти на официальном сайте производителя.