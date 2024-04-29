Купувати нові не потрібно: майстер розповів, що потрібно різати ножицями, щоб вони самі себе загострили 

Одразу скажемо, що цей метод підходить далеко не для всіх видів ножиць. Цим способом можна заточити канцелярські ножиці та деякі види кухонних. Загалом, цей метод ефективний для інструменту з гладкою поверхнею без зубців. Професійні чи перукарські ножиці краще довірити професіоналам, щоб не зіпсувати інструмент.

Отож, розповідаємо, як зробити ножиці знову гострими.

Що потрібно для заточки ножиць

Щоб нагострити ножиці достатньо взяти звичайний наждачний папір Р600 або Р300. Весь секрет в тому, щоб почати тупими ножицями нарізати наждачний папір. Таким чином в процесі нарізання вони будуть заточуватися. Діяти потрібно так:

розкрити ножиці, щоб кут між лезами був близько 90 градусів;

після цього потрібно ножицями захопити наждачний папір, щоб він впирався в саме перехрестя;

далі зробіть розмір аж до повного змикання інструмента.

Цю дію потрібно повторити щонайменше двадцять разів. Після цього потрібно перевернути наждачний папір та повторити процедуру знову двадцять разів. Цей нехитрий спосіб допоможе нагострити канцелярські ножиці і не витрачати кошти на покупку нових.

Таким же чином можна нагострити ножиці використовуючи алюмінієву фольгу. Складіть її в кілька шарів та спробуйте нарізати ножицями.

Якщо цей метод з якихось причин вам не підходить, можна спробувати нагострити ножиці за допомогою скляної пляшечки від ліків. Потрібно зняти ковпачок і спробувати “нарізати” шийку пляшечки ножицями. Повторіть цю дію близько двадцяти разів, тоді переверніть ножиці і ще два десятки разів. Ще раз наголосимо, ці способи підходять тільки для канцелярських ножиць. Гострити таким методом професійний інструмент не варто, адже є ризик зіпсувати його.

До речі, замість пляшечки можна взяти звичайну ложку і “нарізати” ножицями біля основи. Цей спосіб також зможе покращити гостроту.