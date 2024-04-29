Навіщо в пральній машинці три відсіки і що буде якщо їх переплутати

Мало хто знає для чого конструкція пральної машинки передбачає три відсіки. Відомо, що перший використовують для додавання прального порошку, а в другий потрібно заливати кондиціонер. Однак далеко не всі розуміють яка роль у третього відсіку. Розбираємося разом.

Навіщо потрібен відсік А

Кожен відсік у пральній машині має своє позначення. Є відсік під номером один. Деякі виробники позначають його буквою А. Саме в нього потрібно засипати пральний порошок режимі попереднього прання.

Цей режим допоможе відіпрати найбільш забруднені речі. Одяг в цьому режимі переться доволі короткий час, після цього брудна вода зливається і розпочинається основний етап прання. Певною мірою це можна порівняти з замочуванням брудного одягу. При цьому на етапі попереднього прання краще використовувати миючий засіб саме в форматі порошку.

Яка роль у відсіка В

Відсік позначений цифрою 3 або буквою В призначений для основного циклу прання. Його найчастіше використовують господині, адже він універсальний та використовуються при більшості режимів прання. В нього можна засипати порошок чи наливати гель для прання.

Для чого використовують третій відсік

Відсік, який розташований по центру використовується для кондиціонера для білизни. Засіб додається туди на етапі полоскання, тож додавати сюди відбілювач чи пральний порошок немає сенсу, адже миючі засоби не встигнуть як слід “відпрацювати”.



Якщо ви переплутали відсіки, то це не критично. Але додавши порошок в середній відсік, ваш одяг не відпереться як слід. Те саме і з кондиціонером, додавши його у відсік для прального порошку, ви не отримаєте очікуваного результату.

При цьому ми розповіли про загальноприйняті позначення та функції відсіків. Залежно від виробника та моделі машинки можуть бути певні відмінності. Тож перед використання пральної машинки потрібно детально ознайомитися з інструкцією виробника, зазвичай книжечка з рекомендаціями додається до пральної машинки при покупці. Якщо йдеться про б/у техніку, то інформацію можна знайти на офіційному сайті виробника.