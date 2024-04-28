Осталось 2 дня: с первого мая вступит в силу важный запрет

Осталось совсем мало времени на то, чтобы определенная часть украинцев успела пройти одну очень важную процедуру. В первую очередь эта информация актуальна для украинцев со статусом внутренне перемещенных лиц. Именно для них обнародовали очень важное разъяснение.

Что запретят делать с первого мая

Уже всем известно, что с первого мая этого года Украина будет предоставлять денежную помощь только наиболее уязвимым категориям лиц из числа внутренних переселенцев Деньги они будут получить только в течение шести месяцев, то есть до августа 2024 года.

Однако далеко не всем продлили денежные выплаты автоматически. Некоторые люди для получения денег должны подать специальные заявления с просьбой продлить получение денежной помощи. Сделать это было нужно еще до конца марта. Однако немало переселенцев не уложились в установленные сроки. Кроме того, количество заявлений в органах социальной защиты и центрах предоставления административных услуг было слишком большим для того, чтобы успеть их обработать.

Именно поэтому было принято важное решение о продлении сроков подачи заявлений до 30 апреля этого года. Поэтому у украинцев остались считанные дни для того, чтобы успеть подать заявление на продление финансовой помощи. То есть осталось всего два дня, ведь с первого мая будет запрещено подавать заявление. Добавим, что в таком случае деньги переселенцам начислят сразу за март и за апрель. Прекратят оказывать финансовую помощь в августе этого года.

Что еще изменится с первого мая

С первого мая вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Теперь водители должны ездить с включенным ближним светом фар или ходовыми огнями при езде за пределами населенных пунктов всегда, а не по сезону.

Ранее с мая водители могли не включать свет, поскольку правило действовало лишь в промежуток с 1 октября по 30 апреля. Но правительство отменило временные промежутки.