Залишилось 2 дні: з першого травня набере чинності важлива заборона

Залишилось зовсім мало часу на те, щоб певна частина українців встигла пройти одну дуже важливу процедуру. В першу чергу ця інформація актуальна для українців зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Саме для них оприлюднили дуже важливе роз’яснення.

Що заборонять робити з першого травня

Вже всім відомо, що з першого травня цього року Україна буде надавати грошову допомогу лише найбільш вразливим категоріям осіб з-поміж числа внутрішніх переселенців Гроші вони будуть отримати лише протягом шести місяців, тобто до серпня 2024 року.

Однак далеко не всім подовжили грошові виплати автоматично. Деякі люди для отримання грошей повинні подати спеціальні заяви з проханням подовжити отримання грошової допомоги. Зробити це було потрібно ще до кінця березня. Однак чимало переселенців не вклалися у встановлені терміни. Крім того, кількість заяв в органах соціального захисту та центрах надання адміністративних послуг була надто великою для того, щоб встигнути їх опрацювати.

Саме тому було прийнято важливе рішення про подовження термінів подачі заяв до 30 квітня цього року. Тож в українців залишилися лічені дні для того, щоб встигнути подати заяву на подовження фінансової допомоги. Тобто залишилося всього два дні, адже з першого травня буде заборонено подавати заяву. Додамо, що в такому разі гроші переселенцям нарахують одразу за березень та за квітень. Припинять надавати фінансову допомогу в серпні цього року.

Що ще зміниться з першого травня

З першого травня набрали чинності зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водії повинні їздити з увімкнутим ближнім світлом фар або ходовими вогнями при їзді за межами населених пунктів завжди, а не по сезону.

Раніше з травня водії могли не вмикати світло, оскільки правило діяло лише в проміжок з 1 жовтня по 30 квітня. Але уряд скасував часові проміжки.