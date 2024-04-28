Вернут 400 гривен с каждой 1 000: АТБ анонсировал невиданную акцию

Есть всего четыре дня на то, чтобы приобрести в супермаркетах сети “АТБ” продукты со скидкой в 40.

Супермаркеты АТБ предлагают обновленные выгодные предложения для покупателей, включая существенные скидки на широкий ассортимент товаров.

Рассказываем, какие товары в АТБ можно приобрести со скидкой 40%.

Рыба. Стоимость хека снизилась на 20%. Ранее тушку продавали по 181,90 гривны за кг, сейчас кило хека можно приобрести всего за 145 гривен 90 копеек.

Подсолнечное масло. На четверть дешевле продают рафинированное и нерафинированное подсолнечное масло от торговой марки “Щедрый дар”. Ранее бутылка масла стоила 59,27 гривны, а сейчас бутылка в 850 мл обойдется в 44 гривны 40 копеек.

Колбаса. На 40% дешевле можно купить вареную колбасу от торговой марки “Мясная лавка”, которую позиционируют как дополнение к картофельному пюре. Стоимость снизилась со 102 гривен до 60 гривен и 90 копеек за 500 граммов продукта.

Сырокопченая колбаса Губернаторская. Теперь она стоит на треть дешевле. Ее привычная цена составляет 450 гривен и 80 копеек за кг, со скидкой колбаску можно приобрести по стоимости 312 гривен 60 копеек за килограмм.

Ветчина. Куриный рулет от “Добров” подешевел на четверть. Его привычная стоимость 163 гривны 90 копеек, но сейчас его можно приобрести за 121 гривну 90 копеек за 500 граммов.

Кофе. Натуральный сублимированный кофе сейчас можно купить на треть дешевле. Банка 190 граммов от торговой марки Nescafe Gold сейчас стоит всего 269 гривен 20 копеек, до скидки она стоила аж 399 гривен 70 копеек.

Сок. Также снизили цены на нектары от торговой марки “Садочок”. Напитки со вкусом яблоко-виноград, яблоко-вишня, яблоко-гранат, а также мультифрукт можно приобрести по 26 гривен 90 копеек. До скидки они стоили 42 гривны 50 копеек.