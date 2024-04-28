Повернуть 400 гривень з кожної 1 000: АТБ анонсував небачену акцію

Є лише чотири дні на те, щоб придбати в супермаркетах мережі “АТБ” продукти зі знижкою в 40.

Супермаркети АТБ пропонують оновлені вигідні пропозиції для покупців, включаючи суттєві знижки на широкий асортимент товарів.

Розповідаємо, які товари в АТБ можна придбати зі знижкою 40%.

Риба. Вартість хека знизилася на 20%. Раніше тушку продавали по 181,90 гривні за кг, зараз кіло хека можна придбати лише за 145 гривень 90 копійок.

Соняшникова олія. На чверть дешевше продають рафіновану та нерафіновану соняшникову олію від торгової марки “Щедрий дар”. Раніше пляшка олії коштувала 59,27 гривні, а зараз пляшка в 850 мл обійдеться в 44 гривні 40 копійок.

Ковбаса. На 40% дешевше можна купити варену ковбасу від торгової марки “М’ясна лавка”, яку позиціонують як доповнення до картопляного пюре. Вартість знизилася зі 102 гривень до 60 гривень та 90 копійок за 500 грамів продукту.

Сирокопчена ковбаса Губернаторська. Тепер вона коштує на третину дешевше. Її звична ціна складає 450 гривень і 80 копійок за кг, зі знижкою ковбаску можна придбати за вартістю 312 гривень 60 копійок за кілограм.

Шинка. Курячий рулет від “Добров” здешевшав на чверть. Його звична вартість 163 гривні 90 копійок, але зараз його можна придбати за 121 гривню 90 копійок за 500 грамів.

Кава. Натуральну сублімовану каву зараз можна купити на третину дешевше. Банка 190 грамів від торгової марки Nescafe Gold зараз коштує лише 269 гривень 20 копійок, до знижки вона коштувала аж 399 гривень 70 копійок.

Сік. Також знизили ціни на нектари від торгової марки “Садочок”. Напої зі смаком яблуко-виноград, яблуко-вишня, яблуко-гранат, а також мультифрукт можна придбати по 26 гривень 90 копійок. До знижки вони коштували 42 гривні 50 копійок.