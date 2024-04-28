Новини
На пенсию в 50 лет: названы 7 категорий населения, которые имеют право на эту льготу
Некоторые украинцы могут выйти на пенсию гораздо раньше своих ровесников. Для этого нужно пройти определенную процедуру. Например, такая возможность есть у людей с инвалидностью зрения 1-й группы. Они могут выйти на пенсию не ранее, чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста для мужчин и за 15 лет – для женщин. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Кто может выйти на пенсию досрочно
Воспользоваться льготами могут следующие категории лиц:
- женщины, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 8 лет, а также матери детей с инвалидностью;
- военнослужащие, лица руководящего и рядового состава правоохранительных органов, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность после ранения;
- жены и мужья военнослужащих, лиц руководящего и рядового состава погибших правоохранителей при условии, что они не женились повторно;
- ликвидаторы последствий ЧАЭС или лиц. выполняющих интернациональные обязанности;
- лица, работающие в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях;
- лица, страдающие от редких заболеваний, включая гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики и прочее.
Какие документы нужны предоставить
Для получения пенсии раньше наступления пенсионного возраста нужно предоставить такие документы:
- заявление о получении пенсии досрочно;
- удостоверение личности (оригинал и копия);
- документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка) или другие документы, которые могут подтвердить общий и льготный стаж работы;
- справка о присвоении индивидуального налогового номера;
- справка о доходах за страховой стаж работы. Справка должна содержать данные за последние 60 календарных месяцев до 1 июня 2000-го года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000-го года.
Кроме того, дополнительно могут потребовать другие документы:
- справка о надбавках к пенсии;
- копию удостоверений, которые удостоверяют право на льготы;
- свидетельство о браке;
- справка из налоговой об отсутствии дохода, если лицо не работает;
- свидетельство о рождении детей.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter