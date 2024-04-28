На пенсию в 50 лет: названы 7 категорий населения, которые имеют право на эту льготу

Некоторые украинцы могут выйти на пенсию гораздо раньше своих ровесников. Для этого нужно пройти определенную процедуру. Например, такая возможность есть у людей с инвалидностью зрения 1-й группы. Они могут выйти на пенсию не ранее, чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста для мужчин и за 15 лет – для женщин. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кто может выйти на пенсию досрочно

Воспользоваться льготами могут следующие категории лиц:

женщины, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 8 лет, а также матери детей с инвалидностью;

военнослужащие, лица руководящего и рядового состава правоохранительных органов, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность после ранения;

жены и мужья военнослужащих, лиц руководящего и рядового состава погибших правоохранителей при условии, что они не женились повторно;

ликвидаторы последствий ЧАЭС или лиц. выполняющих интернациональные обязанности;

лица, работающие в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях;

лица, страдающие от редких заболеваний, включая гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики и прочее.

Какие документы нужны предоставить

Для получения пенсии раньше наступления пенсионного возраста нужно предоставить такие документы:

заявление о получении пенсии досрочно;

удостоверение личности (оригинал и копия);

документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка) или другие документы, которые могут подтвердить общий и льготный стаж работы;

справка о присвоении индивидуального налогового номера;

справка о доходах за страховой стаж работы. Справка должна содержать данные за последние 60 календарных месяцев до 1 июня 2000-го года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000-го года.

Кроме того, дополнительно могут потребовать другие документы: