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На пенсию в 50 лет: названы 7 категорий населения, которые имеют право на эту льготу

29.04.2024

Некоторые украинцы могут выйти на пенсию гораздо раньше своих ровесников. Для этого нужно пройти определенную процедуру. Например, такая возможность есть у людей с инвалидностью зрения 1-й группы. Они могут выйти на пенсию не ранее, чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста для мужчин и за 15 лет – для женщин. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. 

Кто может выйти на пенсию досрочно

Воспользоваться льготами могут следующие категории лиц:

  • женщины, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 8 лет, а также матери детей с инвалидностью;
  • военнослужащие, лица руководящего и рядового состава правоохранительных органов, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность после ранения;
  • жены и мужья военнослужащих, лиц руководящего и рядового состава погибших правоохранителей при условии, что они не женились повторно;
  • ликвидаторы последствий ЧАЭС или лиц. выполняющих интернациональные обязанности;
  • лица, работающие в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях;
  • лица, страдающие от редких заболеваний, включая гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики и прочее. 

Какие документы нужны предоставить 

Для получения пенсии раньше наступления пенсионного возраста нужно предоставить такие документы:

  • заявление о получении пенсии досрочно;
  • удостоверение личности (оригинал и копия);
  • документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка) или другие документы, которые могут подтвердить общий и льготный стаж работы;
  • справка о присвоении индивидуального налогового номера;
  • справка о доходах за страховой стаж работы. Справка должна содержать данные за последние 60 календарных месяцев до 1 июня 2000-го года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000-го года. 

Кроме того, дополнительно могут потребовать другие документы:

  • справка о надбавках к пенсии;
  • копию удостоверений, которые удостоверяют право на льготы;
  • свидетельство о браке;
  • справка из налоговой об отсутствии дохода, если лицо не работает;
  • свидетельство о рождении детей. 

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29.04.2024
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