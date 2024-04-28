Новини

На пенсію в 50 років: названо 7 категорій населення, які мають право на цю пільгу

29.04.2024
пенсія

Деякі українці можуть вийти на пенсію набагато раніше за своїх ровесників. Для цього потрібно пройти певну процедуру. Наприклад, така можливість є в людей з інвалідністю зору 1-ої групи. Вони можуть вийти на пенсію не раніше, ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку для чоловіків та за 15 років — для жінок. Про це повідомили в Пенсійному фонді України. 

Хто може вийти на пенсію достроково

Скористатися пільгами можуть такі категорії осіб:

  • жінки, що народили 5 та більше дітей та виховали їх до 8 років, а також матері дітей з інвалідністю;
  • військовослужбовці, особи керівного та рядового складу правоохоронних органів, які приймали участь в бойових діях або отримали інвалідність після поранення;
  • дружини та чоловіки військовослужбовців, осіб керівного та рядового складу загиблих правоохоронців при умові, що вони не одружилися повторно;
  • ліквідатори наслідків ЧАЕС або осіб. які виконують інтернаціональні обов’язки;
  • особи, які працюють в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях;
  • особи, які страждають від рідкісних захворювань, включаючи гіпофізарним нанізмом (ліліпути), диспропорційні карлики та інше. 

Які документи потрібні надати 

Для отримання пенсії раніше настання пенсійного віку потрібно надати такі документи:

  • заява про отримання пенсії достроково;
  • посвідчення особи (оригінал та копія);
  • документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, що можуть підтвердити загальний та пільговий стаж роботи;
  • довідка про присвоєння індивідуального податкового номера;
  • довідка про доходи за страховий стаж роботи. Довідка повинна містити дані за останні 60 календарних місяців до 1 червня 2000-го року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000-го року. 

Крім того, додатково можуть вимагати інші документи:

  • довідка про надбавки до пенсії;
  • копію посвідчень, які посвідчують право на пільги;
  • свідоцтво про шлюб;
  • довідка з податкової про відсутність доходу, якщо особа не працює;
  • свідоцтво про народження дітей. 

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter


29.04.2024
Back to top button