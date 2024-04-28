На пенсію в 50 років: названо 7 категорій населення, які мають право на цю пільгу

Деякі українці можуть вийти на пенсію набагато раніше за своїх ровесників. Для цього потрібно пройти певну процедуру. Наприклад, така можливість є в людей з інвалідністю зору 1-ої групи. Вони можуть вийти на пенсію не раніше, ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку для чоловіків та за 15 років — для жінок. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Хто може вийти на пенсію достроково

Скористатися пільгами можуть такі категорії осіб:

жінки, що народили 5 та більше дітей та виховали їх до 8 років, а також матері дітей з інвалідністю;

військовослужбовці, особи керівного та рядового складу правоохоронних органів, які приймали участь в бойових діях або отримали інвалідність після поранення;

дружини та чоловіки військовослужбовців, осіб керівного та рядового складу загиблих правоохоронців при умові, що вони не одружилися повторно;

ліквідатори наслідків ЧАЕС або осіб. які виконують інтернаціональні обов’язки;

особи, які працюють в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях;

особи, які страждають від рідкісних захворювань, включаючи гіпофізарним нанізмом (ліліпути), диспропорційні карлики та інше.

Які документи потрібні надати

Для отримання пенсії раніше настання пенсійного віку потрібно надати такі документи:

заява про отримання пенсії достроково;

посвідчення особи (оригінал та копія);

документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, що можуть підтвердити загальний та пільговий стаж роботи;

довідка про присвоєння індивідуального податкового номера;

довідка про доходи за страховий стаж роботи. Довідка повинна містити дані за останні 60 календарних місяців до 1 червня 2000-го року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000-го року.

Крім того, додатково можуть вимагати інші документи: