Новини
На пенсію в 50 років: названо 7 категорій населення, які мають право на цю пільгу
Деякі українці можуть вийти на пенсію набагато раніше за своїх ровесників. Для цього потрібно пройти певну процедуру. Наприклад, така можливість є в людей з інвалідністю зору 1-ої групи. Вони можуть вийти на пенсію не раніше, ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку для чоловіків та за 15 років — для жінок. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.
Хто може вийти на пенсію достроково
Скористатися пільгами можуть такі категорії осіб:
- жінки, що народили 5 та більше дітей та виховали їх до 8 років, а також матері дітей з інвалідністю;
- військовослужбовці, особи керівного та рядового складу правоохоронних органів, які приймали участь в бойових діях або отримали інвалідність після поранення;
- дружини та чоловіки військовослужбовців, осіб керівного та рядового складу загиблих правоохоронців при умові, що вони не одружилися повторно;
- ліквідатори наслідків ЧАЕС або осіб. які виконують інтернаціональні обов’язки;
- особи, які працюють в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях;
- особи, які страждають від рідкісних захворювань, включаючи гіпофізарним нанізмом (ліліпути), диспропорційні карлики та інше.
Які документи потрібні надати
Для отримання пенсії раніше настання пенсійного віку потрібно надати такі документи:
- заява про отримання пенсії достроково;
- посвідчення особи (оригінал та копія);
- документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, що можуть підтвердити загальний та пільговий стаж роботи;
- довідка про присвоєння індивідуального податкового номера;
- довідка про доходи за страховий стаж роботи. Довідка повинна містити дані за останні 60 календарних місяців до 1 червня 2000-го року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000-го року.
Крім того, додатково можуть вимагати інші документи:
- довідка про надбавки до пенсії;
- копію посвідчень, які посвідчують право на пільги;
- свідоцтво про шлюб;
- довідка з податкової про відсутність доходу, якщо особа не працює;
- свідоцтво про народження дітей.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter