Какую пенсию получат украинцы с зарплатой в 10 000 гривен: цифра шокирует

В Пенсионном фонде Украины подсчитали, что при заработной плате в 10 тысяч гривен и при наличии 35 лет стажа можно рассчитывать на пенсию в размере 2 818 гривен 80 копеек. Сумма выплаты зависит сразу от нескольких показателей.

Детали

Согласно последним данным Пенсионного фонда, средняя зарплата в Украине, с которой платят ЕСВ составляет 16 836 гривен. Соотношение 10 тысяч гривен к указанной зарплате составляет 0,59%.

Получается, что учитывая среднюю зарплату за три года (13 559,41), 35 лет стажа и соотношение 10 000 гривен к средней зарплате размер будущей пенсии составит 2 818,8 гривны.

Отметим, что среди пенсионеров около 2,7 миллиона человек продолжают работать после достижения пенсионного возраста. Они в среднем получают по шесть тысяч гривен.

Всего в Украине 10,1 миллиона человек, которые получают пенсию.

Из них 2,6 миллиона имеют не более 3 тысяч гривен в месяц.

1,7 миллиона пенсионеров в месяц получают от 3 до 4 тысяч гривен.

От 4 до 5 тысяч имеют лишь 1,8 миллиона украинцев.

Большинство украинцев пенсионного возраста получают от государства не более 5 тысяч гривен. Высокие пенсии (более 10 тысяч гривен в месяц) имеют 1,2 миллиона пенсионеров.

Добавим, что эффективная пенсионная система должна предоставлять пенсионеру 60% от его привычного дохода. В Международной организации труда утверждают, что гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% от обычного заработка.

К сожалению Украине еще далеко до таких работников. Норма выполняется только для отдельных категорий населения – судьи получают 80% от зарплаты. Среднестатистический украинец со средней зарплатой и стажем 35 лет может рассчитывать лишь на треть своего привычного дохода. И в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится, трудоспособное население едва ли не массово выезжает за границу. На содержание пенсионеров едва хватает уплаченных единых социальных взносов, поэтому в ближайшей перспективе улучшения уровня жизни пенсионеров вряд ли стоит ожидать.