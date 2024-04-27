В Україні з’являться нові гривні: дизайн дуже оригінальний

Національний банк Україні ввів в обіг нову пам’ятну монету, номіналом 5 гривень. Вона присвячена 38-им роковинам Чорнобильської катастрофи. Монету назвали “Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний”.

Про це офіційно повідомили в Національному банку України. Там зазначили, що монета стала четвертою в серії, яку присвятили відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника.

Деталі

В повідомленні Національного банку Україні йдеться про те, що лелека чорний — це доволі рідкісний птах, але він став своєрідним символом відродження життя в зоні відчуження. Його популяція на території Чорнобильського заповідника стрімко зростає. Це свідчить про відновлення екосистеми регіону, а також про те, що заповідник стає центром біорізноманіття навіть здавалось би непридатних для життя умовах.

Який вигляд має монета

На аверсі пам’ятної монети можемо бачити символічне зображення кола життя яке символізує відродження природи. Воно стилізоване під міжнародний знак “Радіаційна загроза” та оплетений листям, навколо якого зображено тварин, популяції яких збільшуються в 30-кілометровій зоні відчуження. Це такі тварини як:

лелека чорний;

легендарний кінь Пржевальського;

лось;

бурий ведмідь.

На обороті монети можемо бачити зображення чорного лелеки та тлі пейзажу. Над птахом — гніздо з пташенятами.

Що відомо про монету

Монети виготовлені зі сплаву міді, нікелю та цинку (нейзильберу). Всього випущено 40 тисяч монет, з них половина в сувенірній упаковці.

Придбати монети можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України. Їх будуть продавати за доволі доступними цінами. На сайті вказано, що монета без пакування обійдеться в 165 гривень, в сувенірному пакуванні — у 208 гривень. Крім того, монети будуть продавати в банках-дистриб’юторах — ПриватБанк, Радабанк, Укргазбанк.

Нацбанк регулярно випускає пам’ятні монети та банкноти, в тому числі присвячені Збройним силам України та визначним подіям.