Яку пенсію отримають українці з зарплатою в 10 000 гривень: цифра шокує

В Пенсійному фонді Україні підрахували, що при заробітній платі в 10 тисяч гривень та за наявності 35 років стажу можна розраховувати на пенсію у розмірі 2 818 гривень 80 копійок. Сума виплати залежить одразу від кількох показників.

Деталі

Згідно з останніми даними Пенсійного фонду, середня зарплата в Україні, з якої сплачують ЄСВ становить 16 836 гривень. Співвідношення 10 тисяч гривень до вказаної зарплати складає 0,59%.

Виходить, що враховуючи середню зарплату за три роки (13 559,41), 35 років стажу та співвідношення 10 000 гривень до середньої зарплати розмір майбутньої пенсії складе 2 818,8 гривні.

Зазначимо, що серед пенсіонерів близько 2,7 мільйона осіб продовжують працювати після досягнення пенсійного віку. Вони в середньому отримують по шість тисяч гривень.

Загалом в Україні 10,1 мільйона осіб, які отримують пенсію.

З них 2,6 мільйона мають не більше 3 тисяч гривень на місяць.

1,7 мільйона пенсіонерів на місяць отримують від 3 до 4 тисяч гривень.

Від 4 до 5 тисяч мають лише 1,8 мільйона Українців.

Більшість українців пенсійного віку отримують від держави не більше 5 тисяч гривень. Високі пенсії (понад 10 тисяч гривень на місяць) мають 1,2 мільйона пенсіонерів.

Додамо, що ефективна пенсійна система має надавати пенсіонерові 60% від його звичного доходу. В Міжнародній організації праці стверджують, що гарантований дохід на пенсії має складати 40% від звичайного заробітку.

На жаль Україні ще далеко до таких працівників. Норма виконується лише для окремих категорій населення — судді отримують 80% від зарплати. Середньостатистичний українець з середньою зарплатою та стажем 35 років може розраховувати лише на третину свого звичного доходу. І найближчим часом ситуація навряд чи покращиться, працездатне населення ледь не масово виїжджає за кордон.. На утримання пенсіонерів ледь вистачає сплачених єдиних соціальних внесків, тож в найближчій перспективі покращення рівня життя пенсіонерів навряд чи варто очікувати.