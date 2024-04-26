Будет сиять как новая: работник клининга назвал 3 способа быстро избавиться от жира и нагара на духовке

Запеченный картофель с мясом, сочная курочка или ароматное печенье – блюда из духовки вкусные, а готовить его легко. Настоящее испытание начинается, когда нужно отмыть духовку от устаревшего жира. Рассказываем о трех бюджетных способах отмыть духовку.

Чистим духовку с помощью поваренной соли

Соль лучше использовать сразу после приготовления, пока грязь не успел засохнуть. При нагревании соль размягчает жирный налет, поэтому смывать его проще.

Мыть духовку нужно пока она не остыла. Действовать нужно так:

насыпать соль на противень, одного стакана хватит;

оставьте ее в горячей духовке на пол часа, не открывайте дверцу;

после этого промойте духовку, можно даже влажными салфетками и протрите насухо.

Если духовка уже остыла, нагрейте ее. Когда соль приобретет золотистый оттенок, выключите духовку и оставьте на некоторое время. После этого хорошо вымойте все поверхности духовки теплой водой и протрите насухо.

Моем духовку содой

Сода отлично подходит для борьбы со свежими загрязнениями, она эффективно удаляет налет на жаростойком стекле. Чтобы отмыть грязь в духовке, достаточно растворить в половине стакана несколько ложек соды. Получившуюся кашицу нужно нанести на стенки духовки и оставить хотя бы на час. После этого духовку нужно протереть влажной тряпкой и вытереть насухо.

Чистим духовку от жира и нагара с помощью лимона

Свежая грязь эффективно чистит лимонный сок. Разделайте лимонным соком, разбавленным водой, стенки духовки и оставьте примерно на один час. После этого протрите влажной тряпкой.

Устаревший налет на стенках духовки и противнях также поможет побороть лимонную кислоту. Растворите стограммовый пакетик лимонной кислоты в половине литра воды и налейте на деко. Уложите в разогретую духовку на 30 минут. Когда духовка немного остынет, хорошо вымойте ее. Если пятна остались, протрите их разрезанным свежим лимоном.